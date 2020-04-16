Мусульмане Дагестана предложили упростить обряд похорон во время эпидемии

16 апреля 2020, 00:53

Родственники мусульман, умерших о коронавируса, могут самостоятельно провести похоронные обряды, используя средства защиты, но от собраний после погребения стоит отказаться, считают опрошенные "Кавказским узлом" верующие Дагестана. ДУМ России представил свой порядок захоронения мусульман во время эпидемии.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Дагестана 10 апреля в правилах захоронения умерших от коронавируса указал, что кремация или другие методы, не соответствующие нормам шариата, "в исламе категорически запрещены". С этим мнением согласились и опрошенные "Кавказским узлом" верующие Кабардино-Балкарии. При этом ДУМ России назвал допустимым сжигание тел умерших в исключительных случаях. В Коране нет прямого запрета кремации, а необходимость сохранения здоровья и жизни людей может изменить сложившиеся исламские традиции, прокомментировали противоречие опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Поскольку кремация тела в исламе запрещена, региональным духовным управлениям следует подготовить соответствующие обращения к местным чиновникам с просьбой предоставить возможность хоронить мусульман, умерших от коронавируса, согласно их религиозным предписаниям, сообщило 9 апреля Духовное управление мусульман России. В случае неудовлетворения просьбы "кремация тела покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой шариатом", говорится в "Богословском заключении Совета улемов ДУМ РФ о захоронении умерших от COVID-19", размещенном на сайте ДУМ России.

При выполнении похоронных обрядов мусульман можно соблюсти все противоэпидемические нормы, считает 32-летний житель Махачкалы Зураб, высказавшийся против кремации мусульманина. Например, по словам махачкалинца, проводимые после захоронения усопшего мужские и женские собрания несут в себе угрозу распространения коронавирусной инфекции. Данные собрания не имеют религиозной обоснованности и опираются на локальный обычай, отметил Зураб.

"В случае если мой родственник скончался бы в это время, я бы не позволил проводить такие собрания, во-первых, потому что в этом нет необходимости. Во-вторых, эти собрания могут послужить дополнительным очагом распространения коронавирусной инфекции", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Зураб.

По его словам, регионы с мусульманским населением и ранее встречались с вирусными болезнями, и исламские ученые выработали определенные правила похорон на такие случаи. Поэтому для выяснения частных специфических вопросов, связанных не только с похоронами, но и другими сферами жизни мусульман во время пандемии, махачкалинец ориентируется не на российское и региональное духовные управления, а на ученых, известных миру своими знаниями в области исламской юриспруденции.

"Я опираюсь не на дагестанское и не на российское духовные управления, а на ученых, чьи имена известные по всему миру благодаря знаниям", - отметил Зураб.

Похоронные обряды в исламе "являются наилучшими из всех существующих обрядов похорон", утверждается в статье "Обряды похорон в Исламе в соответствии с Кораном и Сунной", которая опубликована на сайте телевидеокомпании "Исламский мир" и создана на основе материалов, подготовленных общиной мусульман КБР. В этой статье в число наиболее важных этапов погребального обряда включены соболезнования, обмывание умершего, заворачивание его в саван, произнесение молитвы над телом и собственно предание его земле. Авторы указывают, что пользу умершему, в том числе принесут молитва за него и милостыня (садака).

С мнением, что кремация мусульманина невозможна, но при этом возможно проведение всех предусмотренных исламом похоронных обрядов с соблюдением противоэпидемической гигиены, согласился и 35-летний житель Каспийска Умар. Мужчина считает, что при необходимости омовения усопшего ближайшие родственники должны использовать средства индивидуальной защиты: облачиться в спецодежду и в ней провести все необходимые процедуры.

"Я не вижу проблем одеться так же, как одеваются врачи, и зайти и двоим, и троим родственникам омыть тело умершего", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Умар, добавив, что в случае если возникнет необходимость похоронить близкого человека, то и он, и все его родственники готовы сделать таким образом.

При погребении умершего мусульманина следует предусмотреть дополнительный изоляционный слой, препятствующий распространению коронавируса, который следует убрать непосредственно до погребения в могиле, считает верующий. Умар также обратил внимание на рекомендации ученых прошлых веков, "так как мусульмане не раз сталкивались с эпидемиями, подобными короновирусной инфекции, которые уносили множество жизней".

Верующий отметил, что собрания мужчин и женщин после захоронения покойника, принятые на Кавказе, могут быть отменены с учетом сложившейся ситуации, так как они могут быть дополнительным очагом распространения инфекции. Собрания для выражения соболезнований, согласно исламским канонам, не являются обязательным атрибутом похорон, отметил Умар. "Учитывая сложную ситуацию, можно не приходить и пособолезновать по телефону", - считает мужчина. По словам Умара, родственники покойного должны понимать ситуацию и не воспринимать такую форму сочувствия как пренебрежение.

"Вообще человек [пришедший соболезновать] сам должен понимать то, что человек умер от коронавируса, и приходить (на похороны) рискованно, так как близкие покойного сами могут быть заражены", - отметил он.

С 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях или чтобы добраться до работы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". По данным на 15 апреля, в Дагестане подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Проведение похорон во время пандемии регламентировано исламскими учеными современности и прошлых столетий, считает 32-летний житель Каспийска Ислам. "Коронавирус поставил мусульман в такие рамки, и им необходимо получать новые знания во всех сферах жизни, включая похороны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ислам.

По мнению верующего, в случае если умирает мусульманин, его родственники должны выполнить необходимые процедуры, используя защитные средства - костюмы, перчатки и маски. "Ничего не мешает ближайшим родственникам зайти и омыть тело, но при этом соблюдая меры предосторожности", - отметил верующий, добавив, что такие же меры предосторожности следует соблюдать и при транспортировке тела на кладбище.

"Тело умершего, кроме савана, должно иметь дополнительную изоляционную защиту, которую можно снять в могиле перед самым погребением покойника", - отметил он.

По словам верующего, погребение должны делать только близкие родственники в защитных костюмах со средствами индивидуальной защиты, а на похоронах также должны присутствовать только близкие.

"Собрание после похорон, которые устраивают по обычаям на Кавказе, нужно перестать проводить. Риск большой, что человек оттуда уйдет зараженный и принесет вирус к себе домой", - согласился с предыдущими верующими Ислам, добавив, что соболезнования можно выразить по телефону.

Позиция муфтията Дагестана по поводу кремации умерших от коронавируса соответствует всем предписаниям Корана, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Кремация в исламе в целом запрещена. В Коране нет прямого запрета, но это запрещается, согласно сложившимся традициям. Это не исключительно мусульманская традиция", - заявил Рощин. В Коране нет формулировки о запрете кремации, указывает и заместитель директора Кунсткамеры, исламовед Ефим Резван. "Но кремация запрещается по традициям. Помимо Корана есть сунна пророка, которая является вторым по важности источником мусульманского права, есть адаты, шариат - и похороны регулируются согласно им", - отметил Резван.

Многие знакомые 33-летнего жителя Кизилюрта Амира в случае необходимости проведут похороны в обычном режиме с учетом всех религиозных норм и местных обычаев, несмотря на особый режим на территории Дагестана, заявил верующий. По словам Амира, таким же образом поступит и он сам.

"Многие мои знакомые так сделают, и я тоже так же поступлю", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" верующий. По его мнению, это связано с тем, что вокруг эпидемии поднят "определенный информационный шум, который преувеличивает масштабы пандемии".

Проведенный корреспондентом "Кавказского узла" блиц-опрос среди жителей Кабардино-Балкарии не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения.

ДУМ России пояснил порядок захоронения мусульман, умерших от коронавируса

Совет улемов разработал и принял богословское заключение, касающееся захоронения умерших от коронавируса мусульман, пояснили в ДУМ России.

"В случае если региональные власти настаивают на кремации тел мусульман, умерших от коронавируса, Совет улемов предлагает обращаться в официальные органы с прошениями о погребении, разъясняя, что кремация не соответствует религиозным традициям, которых придерживался усопший. В случае неудовлетворения просьбы, кремация тела покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой шариатом", - привела корреспонденту "Кавказского узла" суть богословского заключения представитель ДУМ России.

В религиозных организациях в юрисдикции ДУМ России таких прецедентов не возникало, пояснила представитель пресс-службы Духовного управления. "Согласно постановлению Минздрава России, коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности, что предполагает захоронение тела умершего, тогда как кремация предписана только для умерших от заболеваний, относящихся к первой группе патогенности", - пояснили в пресс-службе.

Согласно рекомендациям Минздрава России "По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", утвержденным главой ведомства 29 января, новая коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности. Согласно пункту 4.7 постановления главного государственного санитарного врача России от 28 ноября 2013 г. N 64 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)" допускается захоронение умерших от микроорганизмов второй группы патогенности на общих кладбищах "с соблюдением санитарных правил".

Тем не менее, со слов представителя пресс-службы духовного управления, при захоронении умерших от коронавируса соблюдаются очень строгие меры безопасности.

«Санитары заворачивают тело умершего в трехслойный полиэтиленовый пакет и укладывают в обработанный дезинфекционными препаратами табут (ящик для захоронения по мусульманскому обряду. – Прим. "Кавказского узла"). В табут кладется саван, предварительно переданный ритуальной службой или родственниками. Затем табут закрывается и в таком виде выдается ответственному лицу на захоронение. Специальным катафальным транспортом, который тоже подвергается обработке, табут доставляется к месту захоронения, где его выставляют в закрытом виде для чтения джаназа-намаза (молитва, совершаемая перед погребением тел мусульман. – Прим. "Кавказского узла"). В погребальной молитве и церемонии погребения присутствуют не более десяти человек из числа близких умершего, при чтении намаза они соблюдают дистанцию в два метра", - пояснила представитель Духовного управления.

По ее словам, с момента введения ограничительных мероприятий ритуальной службой Московской соборной мечети таким порядком было погребено пять человек, умерших от коронавируса. "В тех случаях, когда причина смерти иная, численность присутствующих на погребении все равно не превышает десяти человек, и дистанция между молящимися сохраняется ", - отметила представитель пресс-службы ДУМ России.

Комментарий в ДУМ Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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