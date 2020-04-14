Мусульмане в Кабардино-Балкарии высказались против кремации умерших от коронавируса

14 апреля 2020, 20:51

Кремация мусульманина недопустима даже в случае его смерти от коронавируса, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Кабардино-Балкарии. Местный муфтият пока не видит необходимости даже рассматривать этот вопрос.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Дагестана 10 апреля в правилах захоронения умерших от коронавируса указал, что кремация или другие методы, не соответствующие нормам шариата, "в исламе категорически запрещены". При этом ДУМ России назвал допустимым сжигание тел умерших в исключительных случаях. В Коране нет прямого запрета кремации, а необходимость сохранения здоровья и жизни людей может изменить сложившиеся исламские традиции, прокомментировали противоречие опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Поскольку кремация тела в исламе запрещена, региональным духовным управлениям следует подготовить соответствующие обращения к местным чиновникам с просьбой предоставить возможность хоронить мусульман, умерших от коронавируса, согласно их религиозным предписаниям, сообщило 9 апреля Духовное управление мусульман России. В случае неудовлетворения просьбы "кремация тела покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой шариатом", говорится в "Богословском заключении Совета улемов ДУМ РФ о захоронении умерших от COVID-19", размещенном на сайте ДУМ России.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии не имеет никакого отношения к ДУМ России, прокомментировал предписание этой религиозной организации заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев.

"ДУМ КБР не входит в состав ДУМ России. Мы - самостоятельная организация. У нас есть Совет Улемов, который будет принимать решение по региону. Что касается сути вопроса, мы пока не хотим затрагивать ее, потому как надеемся, что это нас обойдет", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Алим Сижажев.

Жители республики, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", не готовы отказаться от обязательных для мусульман погребальных обрядов.

Так, 78-летняя местная жительница заявила, что к идее кремации умерших от коронавируса мусульман она относится крайне отрицательно. "Кремация противоречит и нашей религии, и нашей традиции. Даже в США, где сотнями умирают, не всех кремируют. А у нас, к счастью, еще нет ни одного умершего", – сказала женщина.

21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. По данным на 19.00 мск 14 апреля, общее число зараженных в регионе достигло 50, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Она также указала на то, что в республике нет крематория. "Да даже если кто-то и был бы согласен на кремацию близкого человека, то, где это делать – у нас нет крематория", – отметила собеседница корреспонденту "Кавказского узла".

"Это какой-то бред. Какая необходимость вообще в кремации умершего от коронавируса? Кто сказал, что вирус выберется из-под земли и продолжит жить и распространяться? Кремировали тела там, где было слишком много умерших, а не потому, что коронавирус – какая-то особая инфекция. Я категорически против кремации. В исламе тело умершего надо предать земле", – отметила 63-летняя жительница Нальчика.

Другая местная жительница, 65-летняя Асият, отметила, что вопрос допустимости кремации тела умершего мусульманина обсуждается, и он актуализировался в связи со сложившейся ситуацией.

"Лично я разделяю мнение исламского ученого Мансура ибн Юнус аль-Бухути (жил в Египте, годы жизни: 1591 – 1642, – прим. "Кавказского узла"), который считает, что кремация тела мусульманина недопустима. Он считает это надругательством над телом. Если тело умершего мусульманина представляет собой опасность для тех, кто его будет обмывать, то можно не обмывать, положить как есть – в два пакета, три пакета, и так похоронить. Но ни в коем случае не кремировать", – считает женщина.

Недопустимой назвал кремацию и 63-летний местный житель Мухталим. Не допустимы не только кремация, но и захоронение в общих могилах, отметил он. Любой человек достоин того, чтобы его предали земле. А потом Всевышний будет решать, где ему находиться – в раю или в аду. Кремация же означает, что мы умершего сразу отправляем в ад", – высказал свое мнение мужчина.

Проведенный корреспондентом "Кавказского узла" блиц-опрос среди жителей Кабардино-Балкарии не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения.

Похоронные обряды в исламе "являются наилучшими из всех существующих обрядов похорон", утверждается в статье "Обряды похорон в Исламе в соответствии с Кораном и Сунной", которая опубликована на сайте телевидеокомпании "Исламский мир" и создана на основе материалов, подготовленных общиной мусульман КБР. В этой статье в число наиболее важных этапов погребального обряда включены соболезнования, обмывание умершего, заворачивание его в саван, произнесение молитвы над телом и собственно предание его земле. Авторы указывают, что пользу умершему, в том числе принесут молитва за него и милостыня (садака).

В январе муфтият своим постановлением "Об упорядочении похоронного обряда в Кабардино-Балкарии" запретил составление списков соболезнующих, которые дали пожертвование, а также раздачу милостыни (садака) согласно этим спискам. Кроме того, запрещено кормление соболезнующих в течение трех траурных дней родственниками покойного. Пришедшим на похороны после соболезнования не следует задерживаться более, чем на 10-20 минут, им также нельзя вести мирские разговоры, говорится в постановлении муфтията. Кроме того, духовное управление запретило проводить поминки на третий, седьмой, сороковой, пятьдесят второй дни после смерти, а также через полгода и в годовщину смерти. Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще в 2004 году запретило финансово обременительные поминки по умершим, но верующие продолжают их практиковать.

Отметим, что 30 марта муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев пояснил, какие из обрядов, включаемых в исламские похороны, являются ключевыми, и есть ли такие, которые соблюдать не обязательно в условиях распространения коронавируса. Муфтий отметил, что жители Чечни "обязаны хоронить человека по религии". В обязательные действия на похоронах входят омовение умершего, намаз над ним и его похороны, а посещение родных умершего с целью соболезнования всегда было лишь желательным действием, объяснил Межиев. Тогда же опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы признали возможность сокращения основных обрядов на похоронах в условиях пандемии.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".