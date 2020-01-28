Муфтият Кабардино-Балкарии назвал пышные поминки противоречащими исламу

28 января 2020, 22:25

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще в 2004 году запретило финансово обременительные обычаи поминания умерших, но верующие продолжают их практиковать.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram призвали духовных лидеров Кабардино-Балкарии выступить против пышных похорон и поминок, которые, по их словам, вгоняют в долги многих жителей республики.

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Духовное управление мусульман считает, что пышные поминки являются недопустимым излишеством, заявил заместитель муфтия республики Алим Сижажев. По его словам, муфтият еще в 2004 году озвучил эту позицию, приняв специальное постановление "Об упорядочении похоронного обряда в Кабардино-Балкарии". Спустя три года это постановление было издано в виде брошюры на кабардинском балкарском и русском языках, тиражом 120 тысяч экземпляров. "Издание преследовало цель помочь местным имамам в решении этих вопросов", - отметил Сижажев.

Он отметил, что муфтият прямо запретил конкретные обычаи, связанные с поминанием умерших. "Запретить составление списков соболезнующих, которые дали пожертвование, и категорически запретить раздачу милостыни (садака) согласно этим спискам. Это деяние является отвратительным и не имеет ничего общего с исламом", - процитировал Сижажев текст брошюры, где также поясняется, что благодеяния должны совершаться в ожидании награды от Аллаха, а не от людей.

"Запрещается кормление соболезнующих в течении трех траурных дней родственниками покойного, так как это не имеет никакого отношения к исламу и не входит в обязанности родственников покойного, тем более в похоронный обряд. Это является излишеством, не одобряемым исламом, а в большинстве случаев показухой. Пришедшим на похороны после соболезнования не следует задерживаться более, чем на 10-20 минут. Им также нельзя вести мирские разговоры", - говорится в постановлении муфтията.

Кроме того, духовное управление запретило проводить поминки на третий, седьмой, сороковой, пятьдесят второй дни после смерти, а также через полгода и в годовщину смерти. Ислам не приурочивает поминальные мероприятия к определенным дням - мусульманин может раздавать милостыню в память об умерших близких в любой день, указал муфтият.

Муфтият не смог искоренить поминальные обычаи

Запрещенный духовным управлением обычаи продолжают соблюдать вопреки протестам имамов, отметил Алим Сижажев. "В некоторых селах имамы предупреждают верующих, что если те не будут следовать указанному постановлению, то они отказываются участвовать в похоронном обряде. И бывает, что имамы вынуждены отказываться от участия в таких похоронах", - указал заместитель муфтия Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла".

В день похорон у современных кабардинцев принято резать корову и быка на угощение гостей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница селения Нижний Куркужин Фатимат Кипова. На стол подают вареное мясо, бульон, пасту, соус (шипс) с чесноком, сыр, калмыцкий чай, лимонад, лакумы. На седьмой день после кончины родственника раздают милостыню родственникам и соседям: по килограмму мяса, риса, пшена и сахара, литр растительного масла, кондитерские изделия. Нередко к этому добавляют также чай, кофе, соль, финики, отметила Кипова. Через неделю после похорон раздают одежду покойного – на память о нем.

В течение 40 дней каждый вечер раздают соседям лакумы и конфеты. После 40-го дня подобные угощение лишь раздают раз в неделю, по четвергам. Кроме того в четверг вечером принято дарить молоко тем соседям, у которых нет коровы.

На 40-й день режут быка или несколько баранов, угощая близких и соседей мясом, круто сваренной пшенной кашей, жареными лепешками. Также подают на стол бульон, подливку, колбасу из печени с чесноком, луком и красным перцем. На поминки в 52-й день раздают лакумы и конфеты. В отдельной комнате несколько человек читают молитвы, которых затем угощают, раздавая пакеты с едой. На годовщину смерти раздают пакеты с продуктами, как и в день похорон. В этот день режут быка либо баранов, кур.

По словам Фатимат Киповой, после принятия Духовным управлением постановления о поминках, некоторые селяне отказались от таких обычаев или от части из них. Так, во многих селах отказались от кормления людей на похоронах, однако все равно раздают родственника пакеты с продуктами. "Общественное мнение селения Нижний Куркужин пока на стороне традиций", - отметила Кипова.

Местные племенные обычаи отличаются друг от друга, их трудно привести к единому знаменателю, указал старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, кандидат исторических наук Тимур Алоев. "Если говорить о ритуалах, то они были разные - у шапсугов было одно, у темиргоевцев другое. Похоронные обряды бывали и гиперпышными - со скачками, например", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Обсуждение проблемы чрезмерных затрат на поминки говорит о том, что назрел вопрос о некоем соглашении по этому поводу, но в республике нет авторитетов, которые могли бы этому способствовать, отметил Алоев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что аналогичная проблема существует и в Адыгее. В 2018 году директор Адыгейского института гуманитарных исследований предложил главе республики регламентировать похоронный обряд, упростив существующие обычаи. Это помогло бы избавить мусульман региона от огромных трат, связанных с похоронами, но механизма внедрения этих предложений нет, сочли опрошенные "Кавказским узлом" ученые.