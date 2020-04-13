Врач во время эпидемии. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 апреля 2020, 12:27

Врачи назвали тяжелым состояние четырех зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 50. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, двоим из них потребовалась искусственная вентиляция легких, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. К 12 апреля общее число зараженных достигло 35, два пациента находились в тяжелом состоянии.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За прошедшие сутки было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в республике составило 50 человек, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кабардино-Балкарии.

Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице с подтвержденным диагнозом находятся лечение 10 человек, у остальных болезнь протекает легко, они проходят лечение дома. В условиях самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1160 человек, отметил представитель оперштаба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Состояние трех зараженных коронавирусом в Калмыкии названо тяжелым", "Кадыров потребовал изолировать в камерах нарушителей карантина", "Улучшилось состояние шести пациентов с коронавирусом в Дагестане".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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