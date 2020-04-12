12 апреля 2020, 11:56

Число пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось до 35

Пять новых случае заражения коронавирусом зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, общее число зараженных выросло до 35. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 10 по 11 апреля в Кабардино-Балкарии подтвердились три новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 30, при этом трое из них выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К утру 12 апреля в Кабардино-Балкарии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, диагноз "коронавирус" подтвержден у 35 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике.

По его словам, двое зараженных находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них диагностирована двухсторонняя пневмония. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К 12 апреля в республике протестированы на вирус 4697 человек, уточнил представитель оперштаба.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Состояние трех зараженных коронавирусом в Калмыкии названо тяжелым", "Кадыров потребовал изолировать в камерах нарушителей карантина", "Улучшилось состояние шести пациентов с коронавирусом в Дагестане".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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