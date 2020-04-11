Число зараженных в Кабардино-Балкарии выросло до 30

11 апреля 2020, 13:43

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии, при этом из больницы выписан еще один пациент. 19 заболевших находятся в госпитале.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных в республике увеличилось до 13. При этом из больницы был выписан первый выздоровевший пациент. 8 апреля число зараженных достигло 23, а на следующий день из больницы выписался еще один выздоровевший. 10 апреля число зараженных возросло до 27, в госпитале оставались 18 пациентов.

За последние сутки коронавирус подтвердился у трех человек, которые ранее находились в самоизоляции. Таким образом число заболевших в Кабардино-Балкарии увеличилось до 30. Из них 19 человек - в госпитале, остальные лечатся дома, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве республики.

"Из вновь поступивших один больной находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких), - проинформировали в министерстве.

По данным ведомства, 10 апреля из больницы был выписан еще один пациент, и число выздоровевших увеличилось до трех.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".