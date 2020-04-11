11 апреля 2020, 13:43

Число зараженных в Кабардино-Балкарии выросло до 30

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии, при этом из больницы выписан еще один пациент. 19 заболевших находятся в госпитале.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных в республике увеличилось до 13. При этом из больницы был выписан первый выздоровевший пациент. 8 апреля число зараженных достигло 23, а на следующий день из больницы выписался еще один выздоровевший. 10 апреля число зараженных возросло до 27, в госпитале оставались 18 пациентов.

За последние сутки коронавирус подтвердился у трех человек, которые ранее находились в самоизоляции. Таким образом число заболевших в Кабардино-Балкарии увеличилось до 30. Из них 19 человек - в госпитале, остальные лечатся дома, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве республики.

"Из вновь поступивших один больной находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких), - проинформировали в министерстве.

По данным ведомства, 10 апреля из больницы был выписан еще один пациент, и число выздоровевших увеличилось до трех.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Кадыров потребовал изолировать в камерах нарушителей карантина", "Состояние трех зараженных коронавирусом в Калмыкии названо тяжелым", "Улучшилось состояние шести пациентов с коронавирусом в Дагестане".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 апреля 2020, 14:20

11 апреля 2020, 13:05

  • 1 Кадыров извинился за резкие слова о критиках в соцсетях

    Глава Чечни признал, что не контролировал себя, когда на заседании оперативного штаба выругался в адрес противников соглашения о границе с Ингушетией. Он принес извинения стрейшинам двум республик. Пользователи Instagram раскритиковали эмоциональное высказывание Кадырова.

11 апреля 2020, 11:53

11 апреля 2020, 11:02

11 апреля 2020, 10:20

  • Штраф туристу из Коми указал на непродуманность карантина на Кубани

    Сочинский суд оштрафовал за нарушение карантина сыктывкарца Сергея Сенькина, который после закрытия гостиницы поселился на пляже. Постановление губернатора о карантине не является основанием для наказания людей, не зараженных коронавирусом, настаивает Сенькин. Власти наказывают тех, кто столкнулся с трудностями из-за введенных ограничений, указал юрист Сергей Костюк.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи