Четыре новых случая заражения выявлены в Кабардино-Балкарии

10 апреля 2020, 12:18

Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии возросло до 27 человек, в госпитале остаются 18 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 13. При этом из больницы был выписан первый выздоровевший пациент. 8 апреля число зараженных достигло 23, а на следующий день из больницы выписался еще один выздоровевший.

К сегодняшнему дню коронавирус подтвердился еще у четырех человек в Кабардино-Балкарии, которые ранее находились на самоизоляции. Таким образом число заболевших составило 27 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе республики.

По данным штаба, лечение в больнице проходят 18 человек, в том числе пять - с подтвержденным статусом COVID-19. 20 человек изолированы дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Всего в республике проведено 4159 тестов, отметили в оперштабе.

На базе гериатрического центра открыт обсерватор на 50 коек. Туда будут помещаться лица с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Решение о помещении в обсерватор принимает Роспотребнадзор по КБР на основании состояния пациента и его жилищных условий. Если пациент из категории контактных, и если у него нет возможности соблюдать режим самоизоляции в отдельном помещении, а также другие причины социального характера, [он будет помещен в обсерватор]", - сообщила пресс-служба ведомства.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".