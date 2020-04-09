Молодой человек в медицинской маске. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 апреля 2020, 12:48

Второй пациент выздоровел от коронавируса в Кабардино-Балкарии

Пациент, который заразился коронавирусом во время заграничной поездки, выписан из больницы в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 13. При этом из больницы был выписан первый выздоровевший пациент. 8 апреля число зараженных достигло 23.

Второй пациент, выздоровевший от коронавируса, выписан из госпиталя в Кабардино-Балкарии, новых случаев заболевания в республике за сутки не зарегистрировано, сообщило министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии. Дома под медицинским наблюдением находятся 1020 человек, в госпитале - 18 человек, сообщается сегодня на сайте министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.

"Сегодня из госпиталя выписан второй выздоровевший пациент. Он из числа тех, кто заболел во время поездки за границу", - цитирует представителя регионального оперативного штаба РИА "Новости".

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса, она размещена на главной странице "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жильцы дома в Гагре изолированы после заражения соседа коронавирусом", "Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Ставрополье", "Ухудшилось состояние двух пациентов с коронавирусом в Дагестане".

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