Востоковеды допустили смену похоронного обряда мусульман в условиях эпидемии

13 апреля 2020, 21:32

В Коране нет прямого запрета кремации, а необходимость сохранения здоровья и жизни людей может изменить сложившиеся исламские традиции, прокомментировали противоречие в позициях ДУМ России и Дагестана по захоронению умерших от коронавируса опрошенные «Кавказским узлом» востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Дагестана в правилах захоронения умерших от коронавируса напомнил, что кремация в исламе запрещена, тогда как ДУМ России назвал допустимым сжигание тел умерших в исключительных случаях. Это противоречие вызвало недоумение у пользователей соцсети.

Первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. По данным на 20.00 мск 13 апреля, число подтвержденных случаев инфицирования достигло 84. При этом 10 апреля в дагестанской инфекционной больнице умерли три пациентки с подозрением на коронавирус. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Позиция муфтията Дагестана по поводу кремации умерших от коронавируса соответствует всем предписаниям Корана, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Кремация в исламе в целом запрещена. В Коране нет прямого запрета, но это запрещается, согласно сложившимся традициям. Это не исключительно мусульманская традиция. Так же у христиан, например. Но в исламе практически считается грехом, если родные умершего не соблюдают предписанных шариатом погребальных процедур. К самому умершему нарушение процедур уже никак не относится. Но для родных это равносильно совершению греха», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Рощин.

По его мнению, ДУМ России выступает за кремацию в исключительных случаях с учетом пандемии коронавируса. «С точки зрения ислама понятна позиция муфтията Дагестана. Но мы должны учесть, что сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Такой масштабной пандемии не было давно. Я недавно изучал историю таких эпидемий и выяснил, что раньше практически не отказывались от духовных мероприятий. Наоборот, собирались вместе молились за спасение. А сейчас мы видим, что храмы, мечети закрывают свои двери перед прихожанами из-за угрозы коронавируса. Это тоже что-то исключительное. Поэтому понятно, почему ДУМ России выступает за кремацию в исключительных случаях. Это результат угрозы заражения коронавирусом», - объяснил Михаил Рощин.

По рекомендации ДУМ России мечети в Адыгее, Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии закрыты с 24 марта из-за угрозы распространения коронавируса. 29 марта ДУМ Чечни объявил, что 3 апреля коллективная пятничная молитва не состоится, а на следующий день пятничные молитвы в мечетях отменили и ингушские богословы. Муфтий Дагестана 1 апреля призвал верующих не посещать мечети. 3 и 10 апреля верующие Северного Кавказа совершили пятничный намаз вне мечетей.

Он также отметил, что все разъяснения ДУМ России не обязательны к выполнению региональными муфтиятами. «Расхождения в позициях допустимы. В данном случае это связано с тем, что муфтият Дагестана всегда более независим от ДУМ РФ, чем остальные. Поэтому может себе позволить выступить с такими заявлениями», - добавил Рощин.

В Коране нет формулировки о запрете кремации, указывает и заместитель директора Кунсткамеры, исламовед Ефим Резван. «В Коране такого нет, но кремация запрещается по традициям. Помимо Корана есть сунна пророка, которая является вторым по важности источником мусульманского права, есть адаты, шариат - и похороны регулируются согласно им. В зависимости от регионов существуют некие различия, но нигде не говорится о кремации умершего», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Ефим Резван. Он добавил, что позиция, допускающая кремацию, ему встречается впервые.

По словам Резвана, отклонение от погребальных процедур в исламе не приветствуется. «В ритуале похорон есть базовые погребальные процедуры, которые в целом для всех общие. Нарушение погребальных процедур – это неуважение к своему умершему родному. Это, скорее, не грех, но явление, которое не приветствуется. Но человечество сталкивается с новыми вызовами, и кое-какие вещи могут эволюционировать в зависимости от обстоятельств. Религиозные организации, как ответственная часть общества, должны реагировать в соответствии с ситуацией, которая сложилась в их регионе», - отметил он.

Резван не исключает, что мусульманские авторитеты нынешней эпохи могут принять во внимание существующую ситуацию и разрешить кремацию. «Если в мусульманском сообществе созреет это мнение, то, не сомневаюсь, что мусульманские авторитеты могут разрешить кремацию. А пока мы будем наблюдать за разными позициями по этому вопросу, и это нормально. То, что возможно в Москве, нельзя, например, в Дагестане или Чечне», - подчеркнул он.

С такой позицией согласен и профессор Высшей школы экономики, исламовед Леонид Сюкияйнен. «Насколько я знаю, в Коране нет специальных формулировок на тему кремации. В исламе существуют традиционные правила похоронного обряда. Но в современных условиях, учитывая необходимость сохранения здоровья и жизни людей, возможны некоторые отклонения. То есть получается, что в крайних случаях это возможно, исходя из принципа «необходимое сделает разрешенным запрещенное». Если угроза доказана, то могут разрешить», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Леонид Сюкияйнен.

Он отметил, что несоблюдение погребальных процедур не является грехом и ничем не грозит мусульманам. «Конечно, считается, что это действие предосудительное, считается, что надо этого избегать. Грехом не считается, но осуждается окружающими», - пояснил Леонид Сюкияйнен.

При этом он добавил: «То, что предложил ДУМ России, это нечто новое в исламской традиции». Несогласованность позиции муфтията Дагестана с ДУМ России Сюкияйнен объясняет в том числе количеством зараженных коронавирусом жителей в регионах и в столице.

В России, по данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20.00 мск 13 апреля, выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 148. Наибольшее количество инфицированных COVID-19 до наблюдается в Москве – 11 513 человек, 82 больных умерли.

«Это связано с разницей в ситуации в многомиллионном мегаполисе и в относительно маленькой республике. В Москве все погребальные процедуры достаточно сложно осуществимы, чем в Дагестане. Это касается не только погребения, но и правил забоя животных. Но на разность позиций влияет также то, что в Москве больше инфицированных и случаев смерти, чем в регионах СКФО. Не могут быть абсолютно одинаковые решения для всех», - добавил Леонид Сюкияйнен.

Новых разъяснений относительно кремации, учитывающих позицию ДУМ России, на сайте ДУМ Дагестана, а также на его странице в Instagram, по данным на 20.30 мск 13 апреля, нет. На сайтах Духовных управлений мусульман Чечни, Кабардино-Балкарии, на их страницах в Instagram, а также на странице Духовного центра мусульман Ингушетии в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook указаний по поводу погребальных обрядов и кремации в частности, по данным на 20.30 мск 13 апреля, нет.

При этом, как сообщил сегодня муфтий республики Салах-Хаджи Межиев, Духовное управление мусульман Чечни установило правила проведения похорон в регионе на время пандемии. "В обязательные действия на похоронах входит: омовение умершего, намаз над ним, его похороны. Посещение родных умершего с целью соболезнования всегда было желательным действием, пусть... будут ограниченное количество людей - близкие и необходимые. В случае если соболезнующие навестили, то после приветствия, приняв соболезнование на расстоянии, не приближаясь, не позволяя приближаться к другим и в уважительной форме не позволив усесться к другим, поблагодарить за посещение и отпустить этого человека или группу людей", - рассказал Межиев, слова которого приводит ТАСС. Эти же правила Салах Межиев озвучил еще 30 марта, отметив, что жители Чечни в условиях распространения коронавируса «обязаны хоронить человека по религии», и пояснил, что при организации похорон является необходимым, а что – необязательным. Тогда же опрошенные «Кавказским узлом» исламоведы признали возможность сокращения основных обрядов на похоронах в условиях пандемии.

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