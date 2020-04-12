Пользователей Instagram удивило противоречие в позициях ДУМ России и Дагестана о кремации

12 апреля 2020, 18:22

Муфтият Дагестана в правилах захоронения умерших от коронавируса напомнил, что кремация в исламе запрещена, тогда как ДУМ России назвал допустимым сжигание тел умерших в исключительных случаях. Это противоречие вызвало недоумение у пользователей соцсети.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 11 апреля число подтвержденных случаев инфицирования достигло 84. При этом 10 апреля в дагестанской инфекционной больнице умерли три пациентки.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

ДУМ Дагестана запретил кремацию, а ДУМ России назвал ее допустимой

На 12 апреля число зараженных, у которых лабораторно подтвердился коронавирус, по-прежнему составляет 84 человека, сообщил сегодня Минздрав Дагестана. "На карантине, т.е. под медицинским наблюдением по месту жительства находится 2055 человек, в том числе 23 человека старше 65 лет", - говорится в сообщении на странице Минздрава в Instagram.

Муфтият Дагестана 11 апреля разъяснил порядок захоронения умерших от коронавируса. Мусульманина, умершего от коронавируса или других заразных заболеваний, нужно омыть, укутать в саван, совершить над ним джаназа-намаз (заупокойную молитву) и похоронить, соблюдая "все меры предосторожности", говорится в публикации на сайте муфтията.

Если у человека, омывающего покойника, есть опасение, что вирус может перейти на него, то шариат разрешает ограничиться тайяммумом (протиранием землей лица и рук), отметил муфтият. Но учитывая, что современные средства защиты (спецодежда, маски и другие) обеспечивают безопасность окружающих и минимизируют риск заражения, делать тайяммум, вместо полноценного омывания водой, можно только в крайнем случае.

"Кремация (сожжение) или другие методы, не соответствующие нормам шариата, в исламе категорически запрещены (харам)", - говорится в богословском заключении муфтията Дагестана.

Поскольку кремация тела в исламе запрещена, региональным духовным управлениям следует подготовить соответствующие обращения к местным чиновникам с просьбой предоставить возможность хоронить мусульман, умерших от коронавируса, согласно их религиозным предписаниям, сообщил, в свою очередь, 9 апреля ДУМ России. Но в случае неудовлетворения просьбы "кремация тела покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой шариатом", говорится в "Богословском заключении Совета улемов ДУМ РФ о захоронении умерших от COVID-19", размещенном на сайте ДУМ России.

Пользователей соцсети удивили разные подходы муфтиятов к кремации в коронавирус

Публикация ДУМ Дагестана, размещенная также и на странице муфтията в Instagram, к 18.00 мск 12 апреля набрала 150 комментариев. Авторы большинства из них выразили поддержку позиции республиканского муфтията графическими смайликами.

При этом пользователи обратили внимание на несогласованность позиций муфтиятов Дагестана и России. "ДУМ РФ и Муфтият РД друг с другом вообще связываются или это разные организации?" – удивился sakhavatov_i

"Кремировать ни в коем случае нельзя человека, а московский муфтият согласился в угоду властям", - предположил в ответ muhammad_gorny. Схожее мнение высказал и mmm_andih. "ДУМ РФ разрешил кремацию, что противоречит шариату. ДУМ Дагестана вынес фетву, соответствующую шариату", - написал он.

"Я знаю, какое решение приняли в ДУМ РФ... Там сидят серьезные представители мусульман, с серьезным богословским образованием, они практикуют многие годы. В том числе, принимали они такое решение совместно с мировыми мусульманскими учёными. Мне просто одно не ясно) почему на гос. уровне [...] принимают одно решение, а на республиканском уровне что-то отличается... Я не собираюсь тут никого судить - это не в моей компетенции. Я лишь спросил, почему эти духовные управления не связываются между собой и не выносят одно общее решение, так как у нас одна общая религия", - детализировал в ходе дискуссии свой вопрос sakhavatov_i.

В справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?" собраны советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".