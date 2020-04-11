84 случая инфицирования коронавирусом подтверждены в Дагестане

11 апреля 2020, 17:00

26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Дагестане, таким образом общее число инфицированных составило 84.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 9 апреля число подтвержденных случаев инфицирования достигло 57. На следующий день в дагестанской инфекционной больнице умерли три пациентки, а общее число зараженных достигло 58.

За минувшие сутки в Дагестане зарегистрированы 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Всего с начала периода обследования лабораторно подтверждено референс-центром Москвы 84 случая", - сказано в сообщении на странице Роспотребнадзора по республике в Instagram.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением по месту жительства на находятся 2028 человек. "Усилен санитарно-карантинный контроль в автомобильном и морском пунктах пропуска через государственную границу РФ, а так же контроль на внутренних рейсах, прибывающих в Республику Дагестан", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях или чтобы добраться до работы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В справке "Коронавирус. Горячие линии" можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. Как противостоять вирусу и не заразить других, говорится в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Информация о штрафах за нарушение режима карантина в разных странах мира собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".