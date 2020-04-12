12 апреля 2020, 23:59

Члены Общественной палаты Дагестана призвали серьезнее отнестись к угрозе коронавируса

На фоне многочисленных фактов нарушения условий самоизоляции члены Общественной палаты Дагестана призывали жителей республики не игнорировать требования карантина и оставаться дома.

Как писал "Кавказский узел", данные поисковой системы "Яндекс", которая рассчитывает индекс самоизоляции, свидетельствует, что многие жители больших городов Дагестана нарушают требования карантина, введенного из-за распространения коронавируса. По состоянию на 16.00 мск 12 апреля, наиболее низкие показатели продемонстрировали Хасавюрт (2,3 балла) и Избербаш (2,9). Меньше всего активности на улицах Каспийска – она оценена в 3,2 балла. Активность на 3 балла показали Махачкала, Буйнакск и Дербент.

В Дагестане, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Ввиду многочисленных фактов нарушения режима самоизоляции члены Общественной палаты Дагестана записали видеообращение с призывом к жителям республики соблюдать карантин и оставаться дома.

В обращении, опубликованном сегодня на сайте палаты, отмечается, что не все дагестанцы понимают всю серьезность создавшейся ситуации, хотя число заразившихся растет. 

"Убедительно просим вас оставаться дома, соблюдать рекомендации специалистов. В случае обнаружения у себя или близких симптомов ОРВИ незамедлительно вызывайте врача", - сказано в обращении.

Первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 9 апреля число подтвержденных случаев инфицирования достигло 57. На следующий день в дагестанской инфекционной больнице умерли три пациентки, а общее число зараженных достигло 58. По состоянию на вечер 12 апреля, общее число инфицированных в Дагестане достигло 84, сообщил Минздрав республики на странице в Instagram.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Верующие Северного Кавказа совершили пятничный намаз вне мечетей", "Ухудшилось состояние двух пациентов с коронавирусом в Дагестане", "Волонтеры организовали помощь пожилым людям в Дагестане". 

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