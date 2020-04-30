Режим самоизоляции снят в трех селах Нагорного Карабаха

30 апреля 2020, 00:58

Власти Нагорного Карабаха сняли ограничение на передвижение для жителей сел Атерк, Кочогот и Верин Оратаг Мартакертского района.

Как писал "Кавказский узел", с 15 апреля были изолированы жители общин Атерк, Кочогот, Верин Оратаг в Мартакертском районе и города Карвачар в Шаумяновском районе Нагорного Карабаха. 17 апреля указом коменданта Григория Мартиросяна в общинах Мирик, Мошатаг и Цицернаванк Кашатагского района был отменен режим изоляции.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля, к 12 апреля число зараженных достигло шести, двое из которых вылечились. В тот же день президент Бако Саакян ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа.

Сняты ограничения на передвижение людей и режим обязательной самоизоляции в общинах Мартакертского района, сообщили 29 апреля в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха

"Ограничения сняты с 28 апреля в селах Атерк, Кочогот и Верин Оратаг Мартакертского района […] в этих общинах госслужба по чрезвычайным ситуациям провела дезинфекционные работы в общественных и образовательных учреждениях, административных зданиях, торговых центрах и жилых домах", - уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе.

По данным на 29 апреля число скончавшихся от COVID-19 в Армении, Азербайджане, Грузии и непризнанных республиках региона достигло 60, при этом Южная Осетия и Нагорный Карабах к этому дню не сообщали о вызванных коронавирусом летальных исходах. В Армении по данным на 29 апреля наихудшая на Южном Кавказе ситуация по количеству зараженных - их там 1932, что составляет более 45% от числа всех зараженных коронавирусом в регионе.

По данным на 29 апреля сведения о ситуации с заболеванием коронавирусом в Нагорном Карабахе не изменились: выявлено восемь случаев заболевания коронавирусом, пять пациентов вылечились, смертельных случаев не зафиксировано, тестирование прошли 239 граждан, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".