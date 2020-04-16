16 апреля 2020, 01:56

Режим изоляции из-за коронавируса затронул 7 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Три общины в Мартакертском районе и город Карвачар в Шаумяновском районе Нагорного Карабаха изолированы вслед за тремя селами в Кашатагском районе. Двое заболевших излечились от коронавируса, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля, в 12 апреля число зараженных достигло шести. В тот же день президент Бако Саакяна ведел режим чрезвычайной ситуации в руспублике из-за угрозы распространения коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С  00.01 по местному времени 15 апреля (23.01 мск 14 апреля) в общинах Атерк,  Кочогот,  Верин Оратаг в Мартакертском районе и городе Карвачар в Шаумяновском районе введены ограничения на свободное передвижение и установлен режим обязательной самоизоляции, говорится в сообщении информационного штаба при коменданте, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Подобные ограничения действуют и в общинах Мирик, Мошатаг, Цицернаванк в Кашатагском районе, отмечается в сообшение.

Решение принято исходя из того, что очаги коронавируса были выявлены в общинах Кашатагского и Шаумяновского районов, а жители общин Мартакертского района контактировали с живущими в очагах инфекции.

7 апреля в селе Мирик Кашатагского района, где проживают 36 семей, был введен режим самоизоляции.  9 апреля особый режим был введен также в общинах Мошатаг и Цицернаванк, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Двое заразившихся коронавирусом выздоровели, сообщил 15 апреля на пресс-конференции в Степанакерте госминистр, комендант Григорий Мартиросян. У 16 человек, прошедших тестирование 15 апреля, не было обнаружено коронавирусной инфекции, сказал он. По словам Мартиросяна всего в республике  было  протестировано 75 граждан.

Он также рассказал, что два выздоровевших пациента являются жителями села Мирик Кашатагского района. «В данной общине нет больше инфицированных  коронавирусом, поэтому через несколько дней  в общинах Мирик, Мошатаг и Цицернаванк в Кашатагском районе будут сняты  ограничения на передвижение людей и проведена повторная дезинфекция в целях безопасности», пояснил Мартиросян.

По словам коменданта, правительство вводит мероприятия по поддержке экономики и социального сектора. В частности, финансовую поддержку окажутбезработным с несовершеннолетними детьми, многодетным семьям и беременным женщинам, пояснил Мартиросян. Финансовую помощь фермерам окажут и фермерам, а тем, кто работает на высокогорье, предоставят саженцы для высаживания садов, сказал он.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Девятая смерть от коронавируса зафиксирована в Азербайджане", "Режим карантина ужесточен в двух селах на севере Грузии", "Азербайджан опередил Армению и Грузию по масштабам тестирования на коронавирус".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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