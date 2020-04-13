Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса введен в Нагорном Карабахе

13 апреля 2020, 01:57

Указом президента Бако Саакяна в Нагорном Карабахе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. При этом второй тур президентских выборов, запланированный на 14 апреля, не перенесен.

Как сообщал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля. По данным на 12 апреля число зараженных достигло шести.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На расширенном заседании межведомственной комиссии, координирующей работу по предотвращению распространения коронавируса в Нагорном Карабахе, 12 апреля президент Бако Саакян подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в республике Арцах (Нагорном Карабахе) с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса».

После заседания комиссии Бако Саакян обратился к жителям Нагорного Карабаха. «Проведение общегосударственных президентских и парламентских выборов, предусматриваемых Конституцией, не является чьим-то капризом, а это четкое осознание сложившейся ситуации. Непроведение выборов в установленные сроки может привести к конституционному кризису со множеством непредсказуемых отрицательных последствий», - заявил, в частности, президент Нагорного Карабаха, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

«Чрезвычайная ситуации вводится на один месяц (с 12 апреля). Комендантом назначен госминистр Республики Арцах (Нагорный Карабах) Григорий Мартиросян», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник информационного штаба межведомственной комиссии при правительстве Нагорного Карабаха.

В Степанакерте 11 апреля прошел митинг оппозиции, участники которого призвали объявить недействительными результаты президентских и парламентских выборов 31 марта, отменить назначенный на 14 апреля второй тур выборов резидента, отправить в отставку президента Бако Саакяна и его окружение, а также объявить в Нагорном Карабахе режим чрезвычайной ситуации.

По словам лидера протеста, председателя "Революционной партии" Артура Осипяна, угроза распространения коронавируса очень велика, и до тех пор, пока власти игнорируют требование ввести режим чрезвычайной ситуации, ответственность за развитие событий полностью ложиться на них.

Осипян напомнил, что трое зараженных коронавирусов в Нагорном Карабахе являются жителям общин Мирик и Мошатаг. Они участвовали в выборах 31 марта, а один из них и вовсе был членом комиссии на избирательном участке.

Предвыборная агитация второго тура президентских выборов завершилась в Нагорном Карабахе 12 апреля. Теледебаты прошли с участием только Араика Арутюняна, так как второй кандидат Масис Маилян отказался от участия в них. Ранее он призвал своих сторонников игнорировать выборы.

Кандидат в президенты Араик Арутюнян заявил в эфире радиостанции "Свобода", что в случае введения режима чрезвычайной ситуации в Нагорном Карабахе выборы 14 апреля все равно состоятся, так как «есть множество других мероприятий, которые опаснее выборов».

Согласно Конституции Нагорного Карабаха (часть 1 статьи 132, часть 2 статьи 76 и часть 20 статьи 93), чрезвычайное положение вводится только в случае угрозы конституционному строю, а в случае введения режима чрезвычайной ситуации выборы не переносятся.

По мнению политологи Тиграна Григоряна, «власти любой ценой хотят провести выборы, потому, что причина очень проста».

«Они потратили беспрецедентную сумму денег даже по их стандартам», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что выборы 31 марта были одними из самых дорогих в истории Нагорного Карабаха.

При этом он отметил, что в Конституции Нагорного Карабаха нет механизмов, которые позволил бы отложить выборы. «Однако есть механизм отмены выборов. Другими словами, если власть объявит чрезвычайное положение, второй тур не то, что будет отложен, а выборы будут отменены. И после окончания чрезвычайного положения будут проведены новые выборы, с новыми выдвижениями, первым туром и так далее. Но поскольку у власти нет шансов выиграть без денег, а потраченные средства потеряли бы свой эффект, то они будут вынуждены заново потратить (деньги). Это было бы неприемлемой роскошью даже для них. Вот почему они решили пойти ва-банк»,- считает политолог.

По его мнению, что «второй тур выборов состоится, а в случае серьезных последствий, связанных с коронавирусом, власти скажут, что такая ситуация во всем мире».

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".