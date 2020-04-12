12 апреля 2020, 23:57

Маилян отказался от теледебатов кандидатов в президенты Нагорного Карабаха

Сегодня в Нагорном Карабахе завершилась предвыборная агитация второго тура президентских выборов. Теледебаты прошли с участием одного кандидата.

Ранее Масис Маилян призвал не участвовать в выборах в условиях пандемии. Также штаб Маиляна отказался от участия в предвыборной агитации.

 Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе прошли 31 марта. В парламент по итогам голосования прошли пять партий. Из кандидатов в президенты никто не набрал нужного количества голосов, второй тур выборов намечен на 14 апреля. Во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие больше голосов - Араик Арутюнян и Масис Маилян.

Согласно Избирательному кодексу, в последний день агитации на местном Общественном телевидении должны были состояться теледебаты между кандидатами. Однако Масис Маилян отказался участвовать в теледебатах, потому в студии присутствовал только Араик Арутюнян, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно нагорно-карабахскому законодательству, во втором туре выборов не установлен порог явки. Выборы будут считаться состоявшимися при любой процентной явке избирателей.

Напомним, что ранее карабахская оппозиция призвала граждан к неповиновению в связи с планами властей провести второй тур президентских выборов на фоне угрозы распространения коронавируса.

Новости о выборах в Нагорном Карабахе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы президента Карабаха", а материалы о распространении вируса отслеживаются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Более 32 тысяч избирателей проголосовали в Нагорном Карабахе к 14.00", "Половина глав общин в Нагорном Карабахе избирается на безальтернативной основе", "На 15 мест в Совете старейшин Степанакерта претендует 51 кандидат".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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