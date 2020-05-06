Минздрав Грузии объявил выздоровевшими 44% пациентов с коронавирусом

06 мая 2020, 12:08

Число зараженных COVID-19 в Грузии выросло к сегодняшнему дню до 610, излечились 269 из них. Треть заболевших приходится на регион Квемо Картли, где введен жесткий карантин.

Как информировал "Кавказский узел", к 5 мая число зараженных в Грузии достигло 593 при девяти умерших. По этим показателям, как и по числу зараженных на 100 тысяч населения, ситуация в Грузии более благоприятна, чем в соседних Армении и Азербайджане.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике ситуации с коронавирусом говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось до 610, при этом 269 пациентов выздоровели. Новых смертей от COVID-19 не зафиксировано. 5133 человека остаются в карантине, 523 пациента находятся в больницах, сообщается на правительственном сайте StopCoV.

Больше 30% заболевших приходится на регион Квемо Картли, заявил сегодня руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Он уточнил, что в этом регионе выявлены 198 случаев инфицирования коронавирусом. "Сегодня мы уделяем особое внимание региону Квемо Картли, в частности, трем муниципалитетам: Марнеули, Болниси и Тетрицкаро. Высокая заболеваемость в Болниси – выявлено 117 случаев. Коронавирус диагностировали у 48 жителей Тетрицкаро, а в Марнеули – 33", - процитировали Гамкрелидзе "Новости-Грузия".

Два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин с конца марта. Ограничения вызывают недовольство местных жителей. 22 апреля жители Марнеульского района перекрыли дорогу, заявив, что из-за карантина не могут продать сельскохозяйственную продукцию. 1 мая попытка увезти в больницу десять жителей закрытого на карантин села Мушевани Болнисского района привела к столкновению их односельчан с полицией и врачами.

В Аджарии лечатся 19 пациентов с коронавирусом

В Аджарии проводится массовое обследование групп риска, тесты взяты уже у 5500 человек. Среди них более 1400 медицинских работников, свыше 250 работников карантинных площадок. Планируется проверить на коронавирус сотрудников аптек и супермаркетов, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию министерства здравоохранения Аджарии, озвученную сегодня в эфире телеканала "Рустави 2".

В батумской клинике "Медальфа"- единственной больнице в Аджарии, где лечатся больные коронавирусом, остается 19 пациентов. Шесть из них в ближайшее время могут быть выписаны, сообщил представитель клиники Леван Антадзе. "Шесть пациентов уже прошли повторный контрольный тест. Испытания отправлены в лабораторию, и мы ждем ответов сегодня", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Левана Антадзе, прозвучавшие в эфире Первого канала грузинского телевидения.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 27 апреля началось смягчение ограничений. Так, 5 мая был открыт въезд в Кутаиси и столицу Аджарии - Батуми.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".