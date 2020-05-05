Сняты ограничения на въезд в Кутаиси и Батуми

05 мая 2020, 12:35

На фоне низких темпов заражения коронавирусом власти Грузии сняли ограничения на въезд в Кутаиси и Батуми и на выезд из них. С 5 мая в стране введен второй этап по снятию карантина: возобновили работу автомойки, автосервисы, стройкомпании, точки ремонта бытовой техники, разрешены все виды ремонтных работ, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии анонсировали с 5 мая снятие ограничений на въезд в Батуми и Кутаиси и на выезд из них. Аналогичный вопрос рассматривается в отношении Тбилиси и Кутаиси. На первом этапе снятия ограничений, который был введен 27 апреля, было разрешена работа такси, использование личных машин, онлайн-торговля, доставка продуктов и работа открытых рынков. Всего план по снятию ограничений включает в себя шесть этапов.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля были закрыты въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Кутаиси и Батуми, которые с 15 апреля были закрыты на карантин из-за коронавируса, открыты с 5 мая. На въездах и выездах городов продолжат работу пропускные пункты, заявил заместитель руководителя патрульной полиции Каха Бухрадзе. "На месте остаются пропускные пункты, где сотрудники министерства внутренних дел совместно с сотрудниками министерства обороны будут контролировать соблюдение комендантского часа и соблюдение правил перемещения граждан", – процитировал сегодня Бухрадзе "Sputnik Грузия".

С 5 мая власти Грузии начали второй этап снятия ограничений, в рамках которого начали работу ряд предприятий. В стране открылись станции автосервиса, автомойки, строительные компании и точки ремонта бытовой техники, дома юстиции и общественные центры. Разрешены все виды строительных и ремонтных работ, производство строительных материалов, деятельность, связанная с надзором за строительством. Несмотря на послабления, гражданам запрещено нарушать комендантский час и покидать свои дома с девяти вечера до шести утра, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на премьер-министра Грузии Георгия Гахарию.

Объекты, которым разрешена работа, обязаны строго соблюдать меры предосторожности в период пандемии – иметь в наличии средства дезинфекции и медицинские маски.

Некоторые из объектов могут начать свою работу раньше запланированного времени. Например, в Грузии могут раньше времени открыться рестораны открытого типа и салоны красоты, сказала сегодня в эфире грузинского "Первого канала" глава администрации правительства Грузии Натиа Мезвришвили. "Вопрос будет решен с учетом эпидемиологической ситуации и советов специалистов", – отметила она.

Между тем, число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 604, выздоровели 240, скончались девять, на карантине находятся 4919, под наблюдением в больницах остаются 497, сообщается сегодня на правительственном сайте по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

10 из 11 новых случаев заболевания коронавирусом в Грузии связаны с Болниси, за минувшие сутки в Тбилисскую инфекционную больницу новые зараженные COVID-2019 не поступали, сказал 4 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другая больница в Тбилиси – клиника Вахтанга Бочоришвили – готовится к выписке трех пациентов с коронавирусом, еще 78 проходят лечение, 66 человек имеют подтвержденный диагноз "COVID-2019", новых пациентов с коронавирусом в больницу также не поступало. "12 пациентов являются подростками в возрасте до 18 лет. Один пациент помещен в реанимацию, 11 пациентов под наблюдением. Мы ожидаем, что три пациента выздоровеют. У 11 пациентов двусторонняя пневмония", – сказала 4 мая в эфире грузинского телеканала "Имеди" председатель наблюдательного совета клиники Мака Сологашвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Батумской больнице "Медальфа" ситуация с коронавирусом также пошла на спад, к выписке готовится один пациент, после чего число находящихся на лечении от коронавируса составит 21, состояние 19 из них стабильное, двоих – тяжелое, рассказал 4 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" директор клиники Инга Хозреванидзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".