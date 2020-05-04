Молодой человек в маске. Фото: pixabay.com

04 мая 2020, 21:59

Количество жертв COVID-19 на Южном Кавказе выросло за счет Армении и Азербайджана

Число смертей от коронавируса на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, увеличилось до 75. За последние сутки 5 человек умерли в Азербайджане и Армении.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая число умерших пациентов с COVID-19 в странах Южного Кавказа - Азербайджане, Грузии и Армении - достигло 69.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, опубликованы в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

За последние сутки в странах Южного Кавказа умерли еще 5 пациентов с коронавирусом, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса.

Один пациент в течение последних суток умер в Азербайджане, где с начала эпидемии зарегистрировано в общей сложности 26 летальных исходов. Четыре человека скончались в Армении, общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 39.

В Грузии в течение суток новых смертельных случаев не зафиксировано, но всего с начала эпидемии там умерли 9 человек.

Информации о новых смертях в непризнанных республиках Южного Кавказа за последние сутки не поступало. Об одном летальном случае сообщали 26 апреля власти Абхазии.

Таким образом, всего по состоянию на 4 мая в регионе насчитывается 75 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Программа поддержки жителей Грузии столкнулась с критикой профсоюзов", "Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кахетии", "Карантин по коронавирусу в Азербайджане продлен до 31 мая".

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