Число случаев заражения в Кабардино-Балкарии достигло 300

26 апреля 2020, 12:43

28 заболевших коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии за сутки, и общее число инфицированных составило 300 человек.

Как писал "Кавказский узел", на 25 апреля в Кабардино-Балкарии было зарегистрировано 272 случая заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в республике 300 подтвержденных случаев заражения. Всего за период эпидемии умер один пациент. Выздоровели 28 человек, в том числе - четверо за минувшие сутки, говорится в сообщении на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

По данным штаба, дома под медицинским наблюдением остаются 1454 человека, имевших контакты с зараженными людьми.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим местным жителям из группы риска предписано самоизолироваться, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций в связи с пандемией указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".