Ингушетия стала лидером в СКФО по доле зараженного COVID-19 населения

25 апреля 2020, 15:31

В Северо-Кавказском федеральном округе зафиксированы 352 новых заражения коронавирусом в сутки. Лидером по абсолютному числу зараженных остался Дагестан. По числу зараженных на 100 тысяч населения другие регионы СКФО опережает Ингушетия.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 24 апреля лидером по абсолютному числу зараженных коронавирусом среди регионов СКФО оставался Дагестан, где их было 567. Рост там числа зараженных - 113 человек за сутки - также оказался наибольшим в федеральном округе. К сегодняшнему дню в Дагестане зафиксированы 724 заражения.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Первым регионом СКФО, где был зафиксирован коронавирус, стал Ставропольский край - это произошло 19 марта. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки число зараженных в разных регионах Северо-Кавказского федерального округа увеличилось на 352. В Дагестане подтвердились тесты на COVID-19 у 157 человек, в Карачаево-Черкесии - у 46, в Ингушетии - 41, в Северной Осетии - 30, в Кабардино-Балкарии - 29, на Ставрополье - 27, а в Чечне у 22, указано в сообщении, опубликованном в 13.45 мск на сайте Роспотребнадзора.

Последовательность регионов СКФО по общему числу зараженных коронавирусом осталась прежней. По данным на 13.15 мск на правительственном сайте "Стопкоронавирус", в Дагестане зафиксированы 724 случая заражения, в Ингушетии - 515, в Чечне - 387, в Ставропольском крае - 385, в Северной Осетии - 305, в Кабардино-Балкарии - 272. Последнюю строчку среди них занимает Карачаево-Черкесия с 240 зараженными. Таким образом, общее число случаев заражения в СКФО составляет 2828.

Отметим, в Ингушетии, занимающей второе место, число зараженных относительно числа жителей гораздо выше, чем в Дагестане, где проживает в семь раз больше человек. Если в Дагестане 24,8 зараженных на 100 тысяч населения, то в Ингушетии - 125 зараженных на 100 тысяч.

Согласно результатам переписи населения 2010 года, в Дагестане проживали 2,91 млн человек, в Ставропольском крае - 2,78 млн, в Чечне - 1,27 млн, в Кабардино-Балкарии - 860 тысяч, в Северной Осетии - 713 тысяч, в Карачаево-Черкесии - 478 тысяч. Ингушетия - самая малочисленная республика СКФО, там проживало 412 тысяч, сообщается на сайте "Всероссийская перепись населения-2010".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".