Число зараженных в Дагестане достигло 724

25 апреля 2020, 15:01

157 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Дагестане за сутки, и общее число заболевших составило 724.

Как писал "Кавказский узел", среди регионов СКФО по числу зараженных коронавирусом на 24 апреля вновь лидировал Дагестан, где за сутки были выявлены 113 зараженных, а общее их число за период эпидемии составило 567 человек. Число выздоровевших к тому времени было 43, а умерших - 11.

"По состоянию на 25 апреля в Республике Дагестан зарегистрировано 724 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 157 случаев. За весь период выписаны по выздоровлению 43 человека. Случаев с летальным исходом - 11", - сказано в сообщении на странице Минздрава Дагестана в Instagram.

Ведомство призвало жителей республики не нарушать режим самоизоляции и "соблюдать основные меры профилактики заболевания".

С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".