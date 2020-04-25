25 апреля 2020, 15:01
Число зараженных в Дагестане достигло 724
157 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Дагестане за сутки, и общее число заболевших составило 724.
Как писал "Кавказский узел", среди регионов СКФО по числу зараженных коронавирусом на 24 апреля вновь лидировал Дагестан, где за сутки были выявлены 113 зараженных, а общее их число за период эпидемии составило 567 человек. Число выздоровевших к тому времени было 43, а умерших - 11.
"По состоянию на 25 апреля в Республике Дагестан зарегистрировано 724 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 157 случаев. За весь период выписаны по выздоровлению 43 человека. Случаев с летальным исходом - 11", - сказано в сообщении на странице Минздрава Дагестана в Instagram.
Ведомство призвало жителей республики не нарушать режим самоизоляции и "соблюдать основные меры профилактики заболевания".
С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".
Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.