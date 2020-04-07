Армения запретила въезд всем иностранцам

07 апреля 2020, 19:21

На время действия чрезвычайного положения власти Армении закрыли границы для иностранцев. Все прибывшие в страну обязаны соблюдать режим самоизоляции, говорится в сообщении МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 7 апреля число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось до 853 человек. Восемь человек скончались.

16 марта власти Армении объявили чрезвычайное положение и закрыли въезд из 16 стран, 24 марта был запрещен въезд для жителей еще 25 стран, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Правительство Армении запретило пропускать через сухопутные пропускные пункты иностранцев, независимо от того, из какой страны они прибыли. Это связано с тем, что распространение коронавируса больше не ограничено странами с напряженной эпидемиологической ситуацией, и включает почти все страны мира, сообщила сегодня пресс-служба МИД Армении.

На протяжении всего действия режима чрезвычайного положения въезд в страну запрещен всем иностранцам, кроме членов семьи граждан Армении и тех, кто имеет законное право на проживание в стране. Также исключение составляют сотрудники дипслужб, консульств и международных организаций и члены их семей, а также те, кому въезд разрешен по решению коменданта, отмечается в сообщении пресс-службы.

Все проезжающие через контрольно-пропускные пункты проходят медицинский осмотр. Если будут выявлены симптомы ОРВИ, прибывшие на территорию страны могут быть госпитализированы. Все въехавшие в Армению из других стран обязаны соблюдать режим самоизоляции, говорится на сайте МИД.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".