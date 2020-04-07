853 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Армении

07 апреля 2020, 12:59

Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 20 человек в Армении. Из больницы сегодня выписаны 25 пациентов, сообщил Минздрав Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 6 апреля число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось до 833. Скончались восемь человек, выздоровели 62. У 146 пациентов с коронавирусом была диагностирована пневмония.

Тест-система подтвердила коронавирус еще у 20 человек, и общее число инфицированных в Армении достигло 853, сообщила сегодня пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

По ее словам, 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выписались из больницы. "Всего выздоровели 87 пациентов, фактическое число больных составляет 758 человек", - написала Алина Никогосян, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Приостановлена работа общественного транспорта, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".