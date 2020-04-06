Пневмония диагностирована у 146 пациентов с коронавирусом в Армении

06 апреля 2020, 18:00

Число случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом в Армении увеличилось за два дня с 25 до 146. Восемь заболевших находятся в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось до 833. Скончались восемь пациентов, выздоровели 62. По состоянию на 4 апреля, у 25 зараженных была диагностирована пневмония, состояние одного из них врачи оценивали как крайне тяжелое.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Из 833 зараженных коронавирусом пациентов восемь находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире на своей странице в Facebook. Еще 35 человек находятся в тяжелом состоянии - они не находятся в реанимации, просто нуждаются в кислороде, пояснил Торосян. Пневмония диагностирована у 146 пациентов.

Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как хорошее, у них даже нет температуры, отметил министр. "У нас на данный момент 1400 коек, отведенных специально для пациентов с коронавирусом, из которых около половины сейчас уже заняты", - добавил Торосян. Пациенты, у которых нет каких-либо симптомов или эти симптомы слабо выражены, находятся не в больницах, а в гостиницах на карантине, под контролем врачей, сообщил он. На сегодняшний день на карантине находятся 1500 человек, а в самоизоляции - более пяти тысяч человек, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Торосяна.

Из карантина после проведения тестов на коронавирус вышли более 400 человек, добавил Арсен Торосян.