06 апреля 2020, 18:00
Пневмония диагностирована у 146 пациентов с коронавирусом в Армении
Число случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом в Армении увеличилось за два дня с 25 до 146. Восемь заболевших находятся в реанимации.
Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число инфицированных коронавирусом в Армении увеличилось до 833. Скончались восемь пациентов, выздоровели 62. По состоянию на 4 апреля, у 25 зараженных была диагностирована пневмония, состояние одного из них врачи оценивали как крайне тяжелое.
На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.
Из 833 зараженных коронавирусом пациентов восемь находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире на своей странице в Facebook. Еще 35 человек находятся в тяжелом состоянии - они не находятся в реанимации, просто нуждаются в кислороде, пояснил Торосян. Пневмония диагностирована у 146 пациентов.
Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как хорошее, у них даже нет температуры, отметил министр. "У нас на данный момент 1400 коек, отведенных специально для пациентов с коронавирусом, из которых около половины сейчас уже заняты", - добавил Торосян. Пациенты, у которых нет каких-либо симптомов или эти симптомы слабо выражены, находятся не в больницах, а в гостиницах на карантине, под контролем врачей, сообщил он. На сегодняшний день на карантине находятся 1500 человек, а в самоизоляции - более пяти тысяч человек, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Торосяна.
Из карантина после проведения тестов на коронавирус вышли более 400 человек, добавил Арсен Торосян.
Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".
Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, собраны в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"