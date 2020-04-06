Восьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Армении

06 апреля 2020, 12:24

68-летний мужчина скончался от коронавирусной инфекции. За сутки подтверждены еще 11 случаев заражения, и число инфицированных увеличилось до 833. При этом выздоровели еще пять человек.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля в Армении было выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, и число инфицированных увеличилось до 770. По данным Минздрава страны, 25 пациентов находилось в реанимации с пневмонией, состояние одного из них врачи оценивали как крайне тяжелое. Накануне был зафиксирован седьмой случай смерти от коронавируса. 5 апреля число инфицированных коронавирусом увеличилось до 822, а выздоровевших - до 57 человек.

Число инфицированных коронавирусом сегодня достигло 833. Пять пациентов выздоровели, и их общее число составило 62, сказано в сообщении на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

"Зарегистрировано восемь летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - отмечено в сообщении Центра.

От коронавируса скончался 68-летний мужчина. У него были двусторонняя пневмония, сахарный диабет, артериальная гипертензия и другие заболевания, уточнил премьер-министр Никол Пашинян сегодня в прямом эфире в Facebook.

В то же время, по его словам, исходя из соотношения проведенных тестов и подтвержденных случаев коронавируса "наблюдается спад". "Если 3 апреля из 253 тестирований положительными были 34, то сегодня из 263 - 11. Если такая динамика подтвердится, а это станет известно после получения результатов новых тестирований, то ограничительные мероприятия дали свой результат", - сказал Пашинян, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Армении с 1 по 12 апреля ужесточили режим карантина. Из-за роста числа заражений приостановлена работа общественного транспорта, кроме такси и поездов, на улицах установлены контрольно-пропускные посты. Выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку, банк или на работу, для ухода за тяжелобольными родственниками, на похороны и панихиду, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информация о штрафах за нарушение карантина представлена в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".