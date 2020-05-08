1089 случаев заражения подтверждены в Кабардино-Балкарии

08 мая 2020, 12:38

81 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Кабардино-Балкарии за сутки. В реанимациях остаются 16 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике составило 1008.

На сегодня общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Кабардино-Балкарии выросло до 1089. В двух больницах Нальчика проходят лечение 266 человек. В реанимациях находится 16 пациентов, из них 11 - на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в республике.

По данным штаба, на амбулаторном лечении находится 210 человек, в том числе 29 детей. 169 человек выздоровели, из них 13 - за последние сутки. Число умерших составляет три.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1782 человека. 441 зараженный, в том числе 96 детей, переносят болезнь бессимптомно. 14 человек изолированы в обсерваторах. Всего к сегодняшнему дню проведено 20 231 тест на коронавирус.

30 марта в Кабардино-Балкарии были закрыты торговые точки и рынки, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим местным жителям из группы риска предписано самоизолироваться, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки, обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".