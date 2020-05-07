Число инфицированных в Кабардино-Балкарии увеличилось на 83 за сутки

07 мая 2020, 13:34

1008 достигло число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось на 105 и достигло 925.

В двух больницах Нальчика проходят лечение 268 зараженных, в том числе девять детей. В реанимациях двух больниц находится 17 человек, из них девять - на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

"175 человек проходят амбулаторное лечение, в том числе 29 детей. 406 человек переносят болезнь бессимптомно. В обсерваторе остается 13 человек. Выздоровели 156 человек, в том числе за последние сутки - девять", - рассказали в штабе.

По данным штаба, за период эпидемии умерли трое зараженных. Всего в республике протестированы 19 415 человек.

30 марта в республике были закрыты торговые точки и рынки, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим местным жителям из группы риска предписано самоизолироваться, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки, обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".