Коронавирус обнаружен у главы Калмыкии

05 августа 2020, 18:54

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что заражен коронавирусом, но его состояние позволяет работать в дистанционном режиме.

Как писал "Кавказский узел", к 4 августа в Калмыкии было выявлено 2788 случаев заражения коронавирусом, 40 человек умерли, 2064 - выздоровели.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Калмыкии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Калмыкии был подтвержден 51 случай заражения, и общее число инфицированных составило 2839. За период пандемии выздоровели 2073 человека, умерли - 40. Десять пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Минздрава Калмыкии в Instagram.

Среди зараженных COVID-19 оказался глава Калмыкии Бату Хасиков. "Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат. Скажу так, что ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет", - сказал Хасиков в видеообращении на своей странице в Instagram.

Хасиков отметил, что болезнь не затронула его родных.

"Мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме", - заявил глава Калмыкии.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".