Число случаев заражения в Нагорном Карабахе выросло до 110

24 июня 2020, 16:58

Семь новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрированы в Нагорном Карабахе. 12 заболевших сегодня выписаны из больницы.

Как сообщал "Кавказский узел", к 23 июня число зараженных COVID-19 в Нагорном Карабахе составляло 103. Из-за коронавируса были изолированы жители девяти общин в Мартакертском и Гадрутском районах. В этих населенных пунктах установлены контрольно-пропускные пункты, ограничены въезд и выезд.

Пять новых случаев заражения выявлены сегодня в Степанакерте, два - в изолированном селе Гетаван, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.

"Сегодня новая коронавирусная инфекция была подтверждена у семи граждан. Пятеро из инфицированных - жители Степанакерта, которые были ранее изолированы, а два - из села Гетаван Мартакертского района", - рассказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Минздрава, 12 человек выздоровели и сегодня были выписаны из больницы, состояние остальных больных оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

"За все время пандемии в Нагорном Карабахе подтверждены 110 случаев заражения коронавирусом, 77 человек выздоровели, 68 - находятся в изоляции, смертельных случаев нет. Всего было проведено 1724 теста", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".