Тест на коронавирус. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

23 июня 2020, 13:20

Шесть новых случаев инфицирования выявлены в Нагорном Карабахе

Число зараженных COVID-19 в Нагорном Карабахе увеличилось до 103. Состояние больных оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе составило 96 человек, 58 из них вылечились. Из-за коронавируса были изолированы жители девяти общин в Мартакертском и Гадрутском районах. 20 июня число случаев заражения увеличилось до 97. В изолированных общинах были установлены контрольно-пропускные пункты, ограничены въезд и выезд.

"Сегодня новая коронавирусная инфекция была подтверждена у шести граждан. Пятеро из инфицированных - жители Степанакерта, которые были ранее изолированы, а один - из зоны очага инфекции - села Гетаван Мартакертского района", - проинформировали в Минздраве Нагорного Карабаха.

В ведомстве уточнили, что "состояние больных оценивается как удовлетворительное, они под наблюдением врачей".

Информационный штаб при коменданте Нагорного Карабаха уточнил, что за период пандемии в республике подтверждено 103 случая заражения коронавирусом, 65 человек выздоровели.

"74 человека находятся в изоляции, всего было проведено 1688 тестов, смертельных случаев нет", - сообщил представитель штаба корреспонденту "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Водители грузовиков добились отмены частых тестов на COVID-19 в Нагорном Карабахе", "Турбизнес Нагорного Карабаха оказался на грани банкротства из-за пандемии", "Карабахские школьники прекратили акцию против малых ГЭС".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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