12 марта 2020, 20:09
Первый случай коронавируса зафиксирован на Кубани
Один из шести случаев заражения коронавирусом, выявленных в России за сутки, приходится на Краснодарский край. Всего в России уже зафиксировано 34 случая коронавируса.
Как писал "Кавказский узел", случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии, Армении и Азербайджане. Сегодня в Азербайджане умер первый пациент с коронавирусом.
В Краснодарском крае выявлен человек, заразившийся коронавирусом. Всего за сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения сообщило сегодня со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией РИА "Новости".
Из шести новых случаев заражения 4 приходятся на Москву, один на Калининград и один на Кубань. Всего в России зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.
Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
"Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией", "Грузия ввела ограничения на въезд жителей стран Европы из-за коронавируса", "Жители Армении раскритиковали власти за недостаточные меры против коронавируса".
12 марта 2020, 20:37
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12 марта 2020, 19:53
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Суд продлил арест Абдулмумину Гаджиеву
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12 марта 2020, 19:13
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Абубакар Ризванов оставлен под стражей на два месяца
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12 марта 2020, 19:04
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Абубакар Ризванов оставлен под стражей на два месяца
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