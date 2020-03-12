Первый случай коронавируса зафиксирован на Кубани

12 марта 2020, 20:09

Один из шести случаев заражения коронавирусом, выявленных в России за сутки, приходится на Краснодарский край. Всего в России уже зафиксировано 34 случая коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии, Армении и Азербайджане. Сегодня в Азербайджане умер первый пациент с коронавирусом.

В Краснодарском крае выявлен человек, заразившийся коронавирусом. Всего за сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения сообщило сегодня со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией РИА "Новости".

Из шести новых случаев заражения 4 приходятся на Москву, один на Калининград и один на Кубань. Всего в России зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".