Первый пациент с коронавирусом умер в Азербайджане

12 марта 2020, 17:39

Скончалась от коронавируса побывавшая в Иране жительница Азербайджана, сообщил оперативный штаб при Кабмине.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане зафиксировано 15 случаев коронавируса. Трое пациентов выписаны, на лечении в стационаре на 11 марта находились 12 пациентов.

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Скончалась жительница Азербайджана, ранее побывавшая в Иране. У нее были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, сообщил со ссылкой на оперативный штаба при кабинете министров Азербайджана корреспондент "Кавказского узла".

Согласно заявлению оперштаба, у погибшей женщины, 1969 г.р., помимо коронавируса, были диагностированы ряд тяжелых хронических заболеваний, в том числе почечная недостаточность и аутоимунное заболевание. В процессе лечения развилась недостаточность внутренних органов, спасти жизнь женщины не удалось.

Члены семьи погибшей и контактировавшие с ней люди помещены на карантин.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".