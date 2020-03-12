12 марта 2020, 17:39

Первый пациент с коронавирусом умер в Азербайджане

Скончалась от коронавируса побывавшая в Иране жительница Азербайджана, сообщил оперативный штаб при Кабмине.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане зафиксировано 15 случаев коронавируса. Трое пациентов выписаны, на лечении в стационаре на 11 марта находились 12 пациентов. 

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Скончалась жительница Азербайджана, ранее побывавшая в Иране. У нее были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, сообщил со ссылкой на оперативный штаба при кабинете министров Азербайджана корреспондент "Кавказского узла".

Согласно заявлению оперштаба, у погибшей женщины, 1969 г.р., помимо коронавируса, были диагностированы ряд тяжелых хронических заболеваний, в том числе почечная недостаточность и аутоимунное заболевание. В процессе лечения развилась недостаточность внутренних органов, спасти жизнь женщины не удалось.

Члены семьи погибшей и контактировавшие с ней люди помещены на карантин.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Три человека выздоровели после заражения коронавирусом в Азербайджане", "Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Грузии", "Массовое празднование Новруза в Азербайджане отменено из-за коронавируса".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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