Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане достигло 15

11 марта 2020, 22:13

Еще двое граждан Азербайджана заболели коронавирусом, общее число находящихся на лечении в стационаре после выписки троих пациентов составило 12.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 9 марта в Азербайджане были диагностированы 11 случаев заражения коронавирусом. 7 марта приказом министра культуры по всей стране были отменены детские празднества по случаю Новруз-байрама, до 27 марта во всех концертных залах и театрах запрещены музыкальные представления и спектакли. 10 марта власти по всей стране отменили массовые мероприятия, связанные с празднованием Новруза, и призвали местных жителей отложить свадьбы и другие многолюдные торжества. В тот же день в Азербайджане были диагностированы два новых случая заражения коронавирусом, при этом трое переболевших этой инфекцией выписались из больницы. На лечении оставались 10 человек.

В связи с распространением коронавируса с 29 февраля закрыта азербайджано-иранская граница. Детские сады, школы, профтехучилища и вузы в Азербайджане закрыты на дезинфекцию, отменены планировавшиеся 9 марта выпускные экзамены для школьников и соревнования по футболу, массовые религиозные собрания ограничены, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сегодня вечером сообщил, что еще двое граждан страны заразились коронавирусом. Среди заболевших - женщина 1969 года рождения, вернувшаяся в Азербайджан после курса лечения в Иране. Она госпитализирована в больницу специального режима, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Второй заболевший - студент 1997 года рождения, вернувшийся из Италии. У молодого человека по прибытии была высокая температура, и тест показал положительную реакцию на коронавирус. Студент госпитализирован в больницу специального режима, его состояние стабильное, говорится в сообщении оперативного штаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным штаба, состояние одно из ранее госпитализированных - гражданина Азербайджана 1938 года рождения - оценивается как стабильно-тяжело, остальных как удовлетворительное.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".