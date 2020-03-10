Три человека выздоровели после заражения коронавирусом в Азербайджане

10 марта 2020, 21:36

Сегодня в Азербайджане диагностированы два новых случая заражения коронавирусом, при этом трое переболевших этой инфекцией выписаны из больницы. Таким образом, на лечении остаются 10 зараженных коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 9 марта в Азербайджане были диагностированы 11 случаев заражения коронавирусом. 7 марта приказом министра культуры по всей стране были отменены детские празднества по случаю Новруз-байрама, до 27 марта во всех концертных залах и театрах запрещены музыкальные представления и спектакли. Сегодня власти по всей стране отменили массовые мероприятия, связанные с празднованием Новруза, и призвали местных жителей отложить свадьбы и другие многолюдные торжества.

В связи с распространением коронавируса с 29 февраля закрыта азербайджано-иранская граница. Детские сады, школы, профтехучилища и вузы в Азербайджане закрыты на дезинфекцию, отменены планировавшиеся 9 марта выпускные экзамены для школьников и соревнования по футболу, массовые религиозные собрания ограничены, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана, принимающий меры против распространения коронавирусной инфекции, сегодня сообщил о еще двух инфицированных. Это прибывшие из Ирана граждане Азербайджана 1960 и 1984 годов рождения. Они помещены в больницу специального режима. В настоящее время состояние здоровья больных нормальное, стабильное, принимаются соответствующие меры по их лечению, сообщил оперштаб.

В то же время, сообщается, что трое ранее инфицированных граждан Азербайджана 1973, 1997 и 1998 годов рождения после лечения в больнице со специальным режимом выздоровели и выписаны домой. Лечение других зараженных коронавирусом продолжается, их состояние находится под серьезным медицинском контролем, сообщил оперштаб.

В то же время, в его сообщении указывается, что по данным на 10 марта, 312 человек, у которых не подтвердилась вероятность заражения вирусом, по истечении срока карантина были выписаны. При этом оперативный штаб не информирует, сколько человек остается на карантине. В последний раз, 6 марта, сообщалось о нахождении на карантине около 500 человек.

Между тем, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сегодня приняла решение о проведении матчей XXI тура (14-15 марта) и XXII тура (21-22 марта) национальной премьер-лиги при пустых трибунах. Также в указанные даты будут проведены без зрителей матчи XX и XXI туров первого дивизиона чемпионата Азербайджана.