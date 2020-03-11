Медицинский персонал. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

11 марта 2020, 20:56

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Грузии

Еще один человек заболел коронавирусом в Грузии, и число людей с этим диагнозом в стране увеличилось до 24, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями.

Как писал "Кавказский узел", к 10 марта число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло 23.

Очередной случай заражения был выявлен сегодня вечером, и число заболевших коронавирусом в Грузии возросло до 24, сообщил Национальный центр по контролю над заболеваниями на сайте "Превенция распространения коронавируса в Грузии".

В карантине на сегодняшний день находятся 298 человек, в стационаре - 46 человек, говорится в сообщении Центра, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. После информации о первом зараженном в Грузии границы с ней закрыли Абхазия и Южная Осетия. Подтвержденные случаи заражения коронавирусом есть в Азербайджане, где их 6 марта стало девять, и в Армении, где выявлен один заболевший, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Десятки жителей Абхазии не могут попасть домой из Грузии из-за карантина по коронавирусу", "Абхазия заявила о полном закрытии границы с Грузией с 14 марта"

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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