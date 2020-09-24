Часть школьников в Азербайджане переведены на дистанционное обучение

24 сентября 2020, 18:18

Коронавирус за сутки выявлен у 19 учеников и трех сотрудников школ в Азербайджане. Девять классов в школах Баку и школа в селе Гам-Гам работают в режиме дистанционного обучения.

Особый карантинный режим в связи с COVID-19 в Азербайджане продлен до 30 сентября. 14 сентября власти смягчили его условия, разрешив работу метро в Баку. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки COVID-19 выявлен у 19 учащихся и трех сотрудников школ в Азербайджане. Всего за период пандемии коронавирус был выявлен у 131 ученика и 42 сотрудников образовательных учреждений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобразования Азербайджана.

Сегодня было принято решение о переводе на дистанционное обучение трех классов. Общее число классов, переведенных на удаленное обучение, с начала учебного года достигло девяти, проинформировало министерство. Число учеников, отправленных на дистанционное обучение, Минобразование не уточнило.

У восьми педагогов школы села Гам-Гам в конце прошлой недели был выявлен COVID-19, в связи с чем, все ученики переведены на дистанционое обучение, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в отделе образования Губинского района.

Причиной массового инфицирования, предположительно, стало несоблюдение педагогами социальной дистанции и обязательства носить защитные маски. Всего в школе села Гам-Гам учатся 362 ребенка. У учеников коронавирус не выявлен, отметили в районном отделе образования.

В отделе образования затруднились назвать дату возобновления занятий, сказав лишь, что "школа откроется, когда это будет безопасно для жизни детей и персонала".

В Азербайджане учебный год начался с 15 сентября. Форма обучения гибридная - дистанционная и на месте. В Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, где действует усиленный карантинный режим, занятия непосредственно в школах проводятся два раза в неделю, в других регионах - три раза, сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

При этом, по данным штаба, с 15 сентября начались очные занятия для школьников 1-4 классов и дистанционные - для учащихся 5-11 классов. Планируется, что очные занятия для школьников 5-9 классов начнутся с 1 октября, а для десяти- и одиннадцатиклассников - с 15 октября.

При входе в школы ученикам и сотрудникам измеряется температура. Если она повышена до 37,1 градуса, заходить в школу не разрешается. Сегодня повышенная температура была выявлена у 94 учащихся и двух сотрудников, и все они не были допущены в здания школ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Азербайджана.

В самих школах дети сидят по одному, а расстояние между партами составляет 1,5 метра. Перемены между уроками длятся 10 минут, в это время классы проветриваются. Столовые в школах закрыты, родителям рекомендовано собирать еду для детей. Ученики питаются прямо в классах, рассказали в Минздраве.

Всего за последние сутки в Азербайджане было выявлено 162 новых случая заражения COVID-19, при этом 133 человека вылечились, один скончался. Общее число зараженных за период пандемии достигло 39 686 человек. 37 255 излечились, 581 - скончался, 1850 активных больных продолжают лечение, проинформировали в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".