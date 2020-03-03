Запрет на встречи с родными из-за коронавируса в армии Армении не коснулся офицеров

03 марта 2020, 14:40

Посещение солдат в воинских частях Армении в связи с коронавирусом строго воспрещено. Однако служба офицеров проходит в обычном режиме.

Как писал "Кавказский узел", в Армении зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом: 29-летний местный житель, вернувшийся из Ирана, чувствует себя нормально. Ранее в целях профилактики распространения вируса военнослужащим запретили брать отпуск и встречаться с родными.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Сусанна Уснунц, чей сын служит в одной из воинских частей Армении, рассказывает, что встречаться с солдатами им запретили, солдат тоже не отпускают домой. "Запрет наложен и на посылки как с продуктами, так и с вещами", - отметила она.

Если раньше не особо следили за теми, у кого была температура, то сейчас при малейшем повышении температуры солдат сразу переводят в лазарет, сообщила Унсунц со слов сына, с которым ей удалось связаться. "Очень строго следят за гигиеной военнослужащих. Перед едой в обязательном порядке все моют руки хлором, в казарме проводят профилактическую дезинфекцию, все подоконники застлали чесноком ", - отметила мать солдата.

При этом офицеры могут выходить из воинской части и возвращаться обратно. "Было бы желательно, чтобы им при каждом входе в казарму измеряли температуру, чтобы чистили они обувь специальным раствором, словом, чтобы сами офицеры не занесли вирус в воинскую часть", - - сообщила она

Прапорщик Артем Варданян (имя изменено) служит в одной из воинских частей оборонительного района Нагорного Карабаха.

По его словам, помимо официального объявления самих солдат тоже предупредили, чтобы родители не приезжали к ним в целях их же безопасности. "Но в Арцахе нет коронавируса, все мероприятия проводятся в строгом режиме, но без всякой паники", - сообщил прапорщик корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько раз все помещения в воинской части проветриваются, проводится дезинфекция хлором. "Очень строго следят за тем, чтобы военнослужащие часто мыли руки и обязательно с мылом. В день по несколько раз моют полы, стены, предметы, которые военнослужащие используют", - отметил он.

Режим офицеров, по словам военнослужащего Нвера Самсоняна (имя изменено) одной из воинских частей Армении, не изменился. По его словам, офицеры в обычном режиме утром отправляются на службу, по завершении возвращаются домой.

"Но строгое соблюдение гигиены и их касается: частое мытье рук, предметов, к которым соприкасаются и т.д. Офицеры, которые имеют температуру, отправляют домой", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус добрался до Кавказа".