13-й пациент с коронавирусом умер в Ингушетии

22 апреля 2020, 18:18

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии за минувшие сутки, и число умерших составило 13, а выздоровевших - 50, сообщил Минздрав региона.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля число умерших от коронавируса в Ингушетии достигло 12. Вирус был подтвержден у 354 человек.

11 апреля скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест на коронавирус показал положительный результат. Похороны муфтия прошли при усиленных мерах безопасности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, с указанием числа зараженных и умерших на юге России и Южном Кавказе.

На сегодняшний день в Ингушетии коронавирус выявлен у 397 человек. За минувшие сутки скончался еще один пациент, и общее число умерших составило 13. При этом за сутки выздоровели 12 человек. Всего же выздоровевших - 50, сообщается на странице Минздрава Ингушетии в Instagram.

"271 человек госпитализирован, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 142. 30 пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 8 - на ИВЛ", - сказано в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, под наблюдением врачей остаются 962 человека, на самоизоляции - 691.

Как избежать заражения коронавирусом, и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".