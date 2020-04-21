21 апреля 2020, 14:11

Число умерших от коронавируса в Ингушетии достигло 12

Три новых случая смерти от COVID-2019 зафиксированы в Ингушетии, общее количество умерших увеличилось до 12. 26 пациентов находятся в реанимации, сообщил сегодня региональный оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля число умерших достигло девяти человек, количество инфицированных — 308 человека.

11 апреля скончался муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест на коронавирус показал положительный результат. Похороны муфтия прошли при усиленных мерах безопасности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, с указанием числа зараженных и умерших  на юге России и Южном Кавказе. 

Три человека с подтвержденным тестом на коронавирус скончались в Ингушетии за сутки, сообщил сегодня региональный оперштаб, общее число умерших с начала эпидемии — 12 человек. В Ингушетии коронавирус подтвержден у 354 человек, за сутки число инфицированных выросло на 46 человек. Выздоровели восемь человек, общее число вылечившихся составило 38 человек, говорится в опубликованном сегодня сообщении в Instagram оперштаба.

В больницах находятся 247 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус, среди них 67 человек в возрасте старше 65 лет. У 137 госпитализированных диагноз подтвержден, 26 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 10 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отмечается в сообщении. 604 человека с подозрением на коронавирус и подтвержденным тестом на COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии и проходят лечение на дому. Всего в республике проведено 2677 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил оперштаб. 

Как избежать заражения коронавирусом, и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Консерватизм верующих на Юге России мешает церкви перейти в онлайн", "Власти связали с религиозными обрядами заражение умерших от коронавируса в Ингушетии", "Врачи назвали тяжелым состояние 12 заболевших в Ингушетии".

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