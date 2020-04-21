Число смертей от коронавируса в Ингушетии возросло до девяти

21 апреля 2020, 07:08

Еще два случая смерти от Covid-2019 зафиксированы в Ингушетии, общее количество умерших увеличилось до девяти, сообщил оперштаб по предупреждению распространения коронавируса.

Как сообщал «Кавказский узел», утром 20 апреля число смертей от вируса в Ингушетии составило семь, все умершие были в пожилом возрасте.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах на юге России и Южном Кавказе. В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ингушетии скончались еще двое пациентов с коронавирусом. «В республике проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию – 2,5 тыс. человек, 308 проб оказались положительными. Число умерших увеличилось с семи до девяти», – привело вечером 20 апреля агентство «Интерфакс» слова сотрудника регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-2019.

Число зараженных – 308, госпитализирован 221 пациент, наблюдение снято с 844 человека, в самоизоляции остаются 715, передало вечером 20 апреля РИА «Новости».

За сутки с 19 по 20 апреля в регионе выздоровели восемь человек, общее число излечившихся достигло 30, в тяжелом состоянии остаются 26 больных, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

О том, как избежать заражения коронавирусом и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".