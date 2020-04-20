Семь смертей от коронавируса зафиксировано в Ингушетии

20 апреля 2020, 10:07

Все умершие от коронавирусной инфекции жители Ингушетии были в преклонном возрасте, сообщил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус. К 18 апреля количество умерших от коронавируса выросло до пяти.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе. В Ингушетии, как и в других регионах, введен режим самоизоляции для всех жителей, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Число жителей Ингушетии, скончавшихся от коронавируса, выросло до семи, сообщило сегодня со ссылкой на главу региона Махмуд-Али Калиматова РИА "Новости". По словам Калиматова, все умершие были пожилыми людьми.

За сутки с 18 по 19 апреля в Ингушетии выявили 42 новых инфицированных, общее число заболевших составило 269 человек, выздоровевших - 22, сообщила со ссылкой на оперативный штаб республики газета "Ингушетия".

В стационарах с симптомами коронавируса находятся 220 человек, у 118 диагноз подтвержден лабораторно, отметили в штабе. 20 пациентов в тяжелом состоянии в реанимации, из них 11 человек - на аппаратах искусственной вентиляции, говорится в сообщении.

По данным сайта "Стопоронавирус.рф" на 10.00 мск сегодня, число умерших в Ингушетии составляет пять человек. На сайте управления Роспотребнадзора по Ингушетии последние опубликованные данные по ситуации с распространением инфекции датируются 18 апреля.

О том, как избежать заражения коронавирусом и как не заразить других, говорится в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".