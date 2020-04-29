Двадцатый житель Ингушетии умер от коронавируса

29 апреля 2020, 12:24

Число зараженных COVID-19 в Ингушетии достигло 679, за сутки скончался один пациент. В двух назранских больницах с соблюдением требований ислама и мер предосторожности организовано проведение обряда омовения жертв коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", Ингушетия лидирует в СКФО по числу умерших от коронавируса и по числу зараженных на 100 тысяч населения.

В Ингушетии с 30 марта действует режим самоизоляции. О принимаемых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

За сутки в Ингушетии скончался еще один пациент с коронавирусом, число жертв инфекции достигло 20. Число выздоровевших выросло на три и достигло 105. Зараженных 679, сообщил Минздрав Ингушетии.

За все время распространения инфекции проведены 4029 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Из числа зараженных коронавирусом госпитализированы 311 человек, из них 56 находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 15 пациентов реанимации подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, говорится в сегодняшней публикации в Instagram-паблике министерства здравоохранения Ингушетии.

Омовение умерших от коронавируса организовано в больницах Назрани

В Ингушетии на базе двух главных клиник организовано совершение обряда омовения скончавшихся от коронавируса, сообщил мэр Назрани Урусхан Евлоев. Он отметил, что родственникам не придется искать специалистов по совершению обряда согласно требованиям ислама, поскольку такие люди уже работают при клиниках.

"В обеих больницах имеется все необходимое. Близким родственникам, которые участвуют в омовении скончавшегося, предоставляют противочумные костюмы и на месте оказывают помощь", - сказал глава города. По его словам, после завершения обряда родные могут забрать тело и похоронить его в узком кругу близких родственников, сообщило сегодня интернет-издание "Ингушетия".

24 апреля, вопреки режиму самоизоляции, сотни людей пришли на похороны родственников малгобекского имама, ставших жертвами автомобильной аварии. При этом на прошедших ранее похоронах муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова, у которого был первично диагностирован коронавирус, число родных и близких было ограничено.

Организовать места омовения жертв COVID-19 при больницах, чтобы обезопасить верующих от заражения, предложил сам муфтий Абдурахман Мартазанов, отмечается в сегодняшней публикации "Интерфакса".

Отметим, что муфтият Дагестана выделил особую мечеть для омовения тел умерших от коронавируса с использованием средств защиты. Она находится на улице Камаева в Махачкале. Там круглосуточно дежурят богословы для ответов на вопросы верующих. В отличие от назранских больниц, в этой мечети родственники умершего на омовение не допускаются.

Мусульманское духовенство на Северном Кавказе высказалось категорически против кремации умерших от коронавируса. Духовное управление мусульман Дагестана 10 апреля назвало сожжение тел противоречащим нормам шариата. С этим мнением согласились и опрошенные "Кавказским узлом" верующие Кабардино-Балкарии. При этом ДУМ России назвало кремацию допустимой в исключительных случаях. В Коране нет прямого запрета кремации, а необходимость сохранения здоровья и жизни людей может изменить сложившиеся исламские традиции, объяснили это противоречие опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приводится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".