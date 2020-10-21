Школьные каникулы в Кабардино-Балкарии увеличены из-за коронавируса

21 октября 2020, 20:58

Время каникул в школах Кабардино-Балкарии решено увеличить из-за ситуации с коронавирусом, и они продлятся с 26 октября по 8 ноября, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", в 16 классах 12 общеобразовательных школ Кабардино-Балкарии, а также в трех группах трех детских садов к 16 октября было введено дистанционное обучение из-за коронавируса. Власти заявили, что не планируют переводить на дистанционное обучение все школы республики.

21 октября в Кабардино-Балкарии зафиксировано 100 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число зараженных достигло 9198, 123 пациента скончались. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Каникулы во всех школах Кабардино-Балкарии начнутся 26 октября. Оперштаб республики рекомендовал продлить каникулы на неделю – до 8 ноября, сообщила сегодня пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

"Кто-то должен был уйти на каникулы с 1 ноября, кто-то - уже с этой субботы, но мы приняли решение, чтобы всех отправить на каникулы с 26 октября", - сказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в видеообращении к жителям региона. Он отметил, что продолжительность каникул увеличена с одной до двух недель с целью "увеличения эпидемиологического разрыва до 14 дней, (...) что позволит разорвать инфекционную цепочку".

Кроме этого, на заседании оперштаба было принято решение отправить на дистанционную работу 25% сотрудников госструктур, а главам муниципалитетов поручено провести работу с руководителями организаций общепита "по недопущению массовых праздничных мероприятий", которые нарушают требования Роспотребнадзора, сообщил Казбек Коков.

"Кавказский узел" писал, что жительница одного из четырех поселков, которые находятся на территории национального парка "Приэльбрусье", написала Владимиру Путину письмо об ухудшении ситуации с коронавирусом. По ее мнению, медперсонала и транспорта не хватает, и для лечения больных с коронавирусом нужно развернуть полевой госпиталь. Врачи сочли преувеличением данные о критической ситуации в Приэльбрусье. Ситуация с заболеваемостью в четырех поселках Приэльбрусья - Эльбрус, Тегенекли, Байдаево и Терскол - является контролируемой, необходимости в полевом госпитале нет, заявила главный врач Эльбрусской участковой больницы Людмила Геккиева. При этом после заражения COVID-19 двух врачей на четыре поселка остались лишь два участковых.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".