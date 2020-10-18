Жители Приэльбрусья бьют тревогу из-за коронавируса

18 октября 2020, 02:48

На территории национального парка "Приэльбрусье", где находятся четыре поселка, ухудшается ситуация с заражением коронавирусом. Местная жительница Жанна Мазихова написала об этом письмо Владимиру Путину. Районные власти считают, что всплеск заболеваемости связан с безответственностью жителей.

Как писал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии 17 октября умерли два человека из числа зараженных коронавирусом, общее число умерших достигло 112. За сутки в регионе выявлено 83 новых случая инфицирования, общее число зараженных достигло 8406.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жительница Нальчика Жанна Мазихова обратилась с письмом на имя президента РФ Владимира Путина, в котором пожаловалась на ухудшение ситуации с коронавирусом в расположенных в Приэльбрусье поселках Эльбрус, Терскол, Тегенекли и Байдаево.

"Обращаюсь к Вам в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции на территории национального парка "Приэльбрусье", - написала Мазихова в обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В обращении она отмечает, что ближайший госпиталь, куда могут направить зараженных, находится в Чегеме или в Нальчике, то есть в 60-80 километрах. При этом в поселках не хватает медперсонала и транспорта. "Для оказания заболевшим коронавирусной инфекцией быстрой, квалифицированной медицинской помощи просим вас дать поручение развернуть полевой госпиталь […] предусмотрев финансирование за счёт средств федерального бюджета", - говорится в обращении.

По словам Мазиховой, ответ на обращение пришел оперативно. В нем говорится, что оно перенаправлено в правительство республики.

"В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленного в обращении вопроса министерством здравоохранения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Правительством КБР, в компетенцию которого входит его решение, для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса Ваше обращение направлено [в указанные ведомства]", - говорится в ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Комментируя свое обращение, Мазихова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обратилась сразу к Владимиру Путину, так как "национальный парк является федеральной собственностью, а жители указанных поселков работают в сфере туризма".

Жительница Приэльбрусья Наталья Жаппуева рассказала 17 октября корреспонденту "Кавказского узла", что на четыре поселка ранее было два врача, но один из них заболел. "Каждый день заболевает от семи до 10 человек. Один врач не успевает оказать всем необходимую медицинскую помощь. Не хватает также машин скорой помощи", - рассказала она.

По словам Жаппуевой, тяжелых больных госпитализируют, а легких отправляют лечиться домой.

Ситуацией озаботились районные власти. Глава эльбрусской администрации Каншаубий Залиханов разместил на своей странице в соцсети Instagram видеообращение, в котором главной причиной всплеска заболеваемости назвал "безответственное отношение граждан к своему здоровью и здоровью окружающих".

Глава района подчеркнул, что местными жителями не соблюдаются масочный режим, социальная дистанция и другие рекомендуемые Роспотребнадзором профилактические меры. Он привел статистику заболеваемости. "С начала пандемии в районе имело место 547 случаев заболевания коронавирусом. В том числе старше 65 лет – 66 человек, 38 – детей. 440 человек заболели внебольничной пневмонией. Были госпитализированы 190 человек, в домашних условиях лечение получали 140 человек. Умерли восемь человек", – сообщил он.

По словам Залиханова, "на 16 октября число заболевших [составило] 129, из них 30 госпитализированы, остальные проходят лечение дома". Глава района призвал жителей воздержаться от посещения свадеб, похорон и других массовых мероприятий, а также от поездок в другие регионы.

Комментариями от представителей Минздрава Кабардино-Балкарии относительно сведений о распространении коронавируса в Приэльбрусье "Кавказский узел" пока не располагает.