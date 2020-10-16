Пассажиры транспорта в Махачкале проигнорировали усиление масочного режима

16 октября 2020, 01:34

Многие пассажиры общественного транспорта в Махачкале, несмотря на объявленное властями усиление масочного режима, заходят в автобусы и троллейбусы без масок. Надзорные органы 15 октября ограничились предупреждениями и раздавали пассажирам маски бесплатно.

Как писал «Кавказский узел», министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана решило усилить масочный режим на транспорте с 15 октября в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 в регионе. Соблюдение масочного режима должны контролировать полицейские.

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Объявления о том, что ношение масок с 15 октября обязательно для всех пассажиров общественного транспорта, появились не во всех автобусах и маршрутных такси. Не все водители следят за наличием у людей, входящих в салон, защитных масок, и фактически соблюдают масочный режим только единицы пассажиров, передал корреспондент «Кавказского узла» по итогам поездок на некоторых видах общественного транспорта.



В автобусе №100, следующем по маршруту Махачкала - Каспийск, около 11.00 мск были заняты все 25 сидячих мест, еще около 10 человек ехали от остановки в Редукторном поселке Махачкалы стоя. Маски были только на трех взрослых пассажирах. Водитель не предупреждал никого о необходимости ношения масок, соответствующих объявлений не было и внутри автобуса.

Между Махачкалой и Каспийском располагается стационарный пост ДПС, но полицейские не останавливали автобус. На автостанции в Каспийске дежурили три сотрудника полиции, но они проверяли только большие сумки пассажиров.

С автостанции в Каспийске по мере наполнения отъезжают в Махачкалу и другие населенные пункты республики пассажирские микроавтобусы "Газель". Люди занимали места в микроавтобусах, деньги за проезд с них собирают заранее перед отъездом. Диспетчер, собирая оплату за проезд, предупредила всех, что необходимо надеть маски, так как «на дорогах могут быть проверки».

На автостанции можно купить защитные маски по 10 рублей за штуку. После предупреждения диспетчера маски приобрели только два пассажира. По дороге из Каспийска в Махачкалу маски на лицах имели только четыре пассажира и водитель. Еще у шестерых маски человекбыли спущены ниже носа либо на подбородок.

Ношение масок в общественном транспорте стало обязательным, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ДПС, дежуривший на одной из улиц Махачкалы.

«Есть соответствующее постановление. Любой сотрудник полиции может остановить общественный транспорт и проверить, носят ли в нем пассажиры маски. Тем, кто без масок, могут выписать штраф», - сказал он.

Полицейский отметил, что фактически такие проверки пока не проводились, так как не было соответствующего указания. Сумма штрафа за нарушение масочного режима, как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» два сотрудника ДПС, составляет 500 рублей.

Объявления о необходимости ношения масок были расклеены на муниципальных троллейбусах Махачкалы - они имеются как на дверях при входе в троллейбус, так и внутри салона. Почти половина пассажиров троллейбуса, в который сел около полудня корреспондент «Кавказского узла», были в масках.

На проспекте Ленина троллейбус остановили сотрудники транспортной инспекции и Роспотребнадзора. Они проверили документы у водителя, а тех пассажиров, которые ехали без масок, спросили, предупреждал ли водитель о масочном режиме. Привлекать к ответственности никого не стали - тем, кто был без маски, сотрудник Роспотребнадзора дал их бесплатно. Маски взяли шесть человек.

Пассажиры вслух одобрили решение раздавать маски бесплатно. Одна из пассажирок, у которой маска была, высказала мнение, что люди добровольно не начнут носить маски и не осознают их важность, если не принимать специальных мер.



Сотрудник Роспотребнадзора объяснил корреспонденту «Кавказского узла», что на первых порах проводятся только профилактические мероприятия и маски пассажирам раздаются бесплатно. «Штрафовать сегодня никого не будем», - отметил он.

Люди на остановках в Махачкале стоят в основном без масок. В маршрутках на внутригородских линиях индивидуальные средства защиты носит только незначительная часть пассажиров. Из 10 пассажиров маршрутки №16, в которую корреспондент "Кавказского узла" сел около 12.40 мск, в маске были только двое, оба пенсионного возраста. Входящих пассажиров о необходимости ношения масок водитель не предупреждал, сам он был в маске.

На междугородних рейсах масочный режим существует уже больше месяца, рассказал житель Кизилюрта Шамиль. «На автостанции Кизилюрта уже месяц как требуют маски надевать. Если с собой нет, то их можно купить там же, рядом продают. Люди относятся с пониманием. За все время, сколько я ездил в Махачкалу, только один раз два молодых человека сели без маски в маршрутку и даже не думали их приобретать. Тогда водитель вытащил две маски и отдал им», - рассказал он.



По данным на 15 октября, число выявленных в Дагестане случаев коронавируса увеличилось до 14 тысяч 681, однако активных больных насчитывается только 1108. С начала эпидемии в республике умерли 705 пациентов с коронавирусом, из них 9 скончались за последние сутки, свидетельствуют данные правительственного сайта "Стопкоронавирус".

Рекомендации по ношению масок часто игнорируются, указали читатели паблика lifedagestan, на который подписаны более 634 тысяч пользователей. Пост о том, что в Дагестане начинаются проверки соблюдения масочного режима в транспорте, был опубликован в сообществе 15 октября. К 1.20 мск 16 октября он набрал 60 034 просмотра и 124 комментария.

"Во многих маршрутках, автобусах и так есть эти вывески "вход строго в маске" но от этого толку нет, народ все равно ходит без масок", - написала _magomaeva_. "В Кизилюрте давно не пускают без масок в маршрутки", - отметил jandal.akhi.

"Карантина нет, а маски должны носить. Откуда деньги на эти маски брать? Каждый день и в день несколько масок", - возмутилась musaeva8194.

Некоторые из комментаторов сочли бессмысленным введение масочного режима в транспорте. "ТЦ открыты, заведения открыты (...) но самое главное чтоб в общественном транспорте были маски", - недоумевает пользователь ti.znayesh.kto.ya.

"Пусть для начала не забивают маршрутки, сажая людей на голову другим пассажирам. При таком тесном контакте никакая маска не спасет от вируса", - считает ruslanovna_05_178.