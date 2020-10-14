Власти решили ужесточить масочный режим в Дагестане

14 октября 2020, 18:40

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 в регионе решило запретить проезд в общественном транспорте без масок. Соблюдение масочного режима будут контролировать полицейские.

Как сообщал "Кавказский узел", к 13 октября Дагестан вернул лидерство в СКФО по приросту смертей от COVID-19. В регионе с начала пандемии от коронавируса умерли 690 человек. Общее число зараженных составило 14 512 человек.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На сегодня в Дагестане число зараженных увеличилось до 14 597. Из них 12 782 человека выздоровели, 696 - умерли, следует из информации, опубликованной на сайте правительства Дагестана.

В связи с распространением коронавирусной инфекции министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов сообщил об усилении масочного режима в общественном транспорте региона.

"Число заболевших растет с каждым днем, и игнорировать этот факт становится невозможным... Наша задача - не допустить в Дагестане повторной вспышки заболеваемости. Сейчас мы предлагаем перевозчикам организовать работу по обеспечению водителей общественного транспорта средствами индивидуальной защиты. Необходимо развесить вывески, наклейки с информацией о том, что в общественном транспорте проезд без масок запрещен. Водители должны предупреждать об этом пассажиров перед посадкой", - сказал сегодня на заседании Гаджимурадов, слова которого приведены на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Соблюдение требований носить маски с 15 октября будут контролировать сотрудники полиции, сообщил руководитель Управления ГИБДД по Дагестану Александр Шалагин.

"Необходимо обеспечить наличие в автобусах дезинфицирующих средств, масок и перчаток. Водителям следует доводить до пассажиров, что те из них, кто не будет использовать СИЗ (средства индивидуальной защиты), не будут допущены в салоны транспортных средств. Для начала мы будем применять механизм предупреждения", - сказал Шалагин на заседании в министерстве транспорта.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина можно найти в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".