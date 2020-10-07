Чиновники в Чечне следуют примеру Кадырова в игнорировании масочного режима

07 октября 2020, 19:45

Во время торжественной сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Гудермесе чиновники были без масок, обратили внимание местные жители. По их мнению, руководители различного уровня открыто нарушают масочный режим, следуя примеру Рамзана Кадырова. Масочный режим эффективен лишь в том случае, когда он соблюдается всеми жителями региона, считает врач-вирусолог Ольга Мишина.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса, поскольку Рамзан Кадыров и его приближенные игнорируют масочный режим, а от жителей республики требуют его соблюдения. Силовики в Чечне проводят рейды, требуя от работников магазинов и заведений общепита носить защитные маски, в то время как Рамзан Кадыров и его приближенные игнорируют масочный режим, указали пользователи соцсети и местные жители.

Отказ Кадырова от ношения маски вступил в противоречие не только с рекомендацией Роспотребнадзора, но и с его собственным указом. Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне с 6 мая. Рамзан Кадыров и его приближенные за редким исключением игнорировали это правило, которое сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Жители Чечни обратили внимание на отсутствие масок у чиновников на публичном мероприятии

На прошедшем 6 октября во втором по величине городе Чечни Гудермесе мероприятии по случаю сдачи в эксплуатацию многоквартирного жилого дома глава муниципалитета, министр строительства и ЖКХ, начальник отдела полиции, открывавшие объект, были без защитных масок, в масках были лишь получатели квартир. Репортаж с мероприятия был показан в ночных новостях телеканала «Грозный» 6 октября. В сюжете было указано, что открытый в Гудермесе многоквартирный дом был построен в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда «Жилье и городская среда».

Автор репортажа сообщила, что жилье в новом пятиэтажном многоквартирном доме в Гудермесе получили 35 семей, проживавшие в аварийном доме, построенном 100 лет назад. В церемонии открытия дома приняли участие глава администрации Гудермесского муниципального района Сахаб Закриев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Муслим Зайпуллаев и начальник отдела полиции района Исхак Чалаев.

На то, что чиновники на мероприятии были без масок, обратил внимание один из комментаторов новости в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 208 тысяч подписчиков.

«Где ваши маски? Или коронавирус не опасен для работников органов власти?» - поинтересовался пользователь msr52752 (его слова с чеченского перевел корреспондент «Кавказского узла»). «Бюджетники бессмертные))», - ответила ему leili_1333. Публикация к 18.30 мск 6 октября собрала 952 отметки «Нравится» и 13 комментариев.

По данным на 6 октября, в Чечне подтверждено 2469 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе шесть - за последние сутки, 41 человек с диагнозом COVID-19 умер. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Игнорирование чиновниками и силовиками масочного режима опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители связали с таким же поведением главы республики.

«Кадыров демонстративно не носил и не носит маску, даже во время массовых мероприятий. Наши чиновники, силовики и богословы, просто следуют его примеру. В то же время по всей республике проводятся рейды и проверки на соблюдение населением масочного режима. Парадоксальная ситуация на самом деле», - заявила, в частности, активистка Милана.

«В том, что руководители различного уровня открыто нарушают масочный режим, нет ничего удивительного. Это просто показатель четкого деления на «верхи» и «низы». Первым можно все, вторым – наоборот. Первые стоят над законом, вторые должны строго исполнять не только законы, но и указания «верхов», - прокомментировал грозненец Султан.

Глава Чечни и его окружение были без масок на торжественном открытии в Грозном нового поселка Березка 4 октября, а также во время открытия реконструированного древнего поселения Хой 29 сентября. Кроме того, 6 сентября недовольство местных жителей вызвало опубликованное Кадыровым видео со свадьбы племянника, на котором гости, том числе сам Рамзан Кадыров. На свадьбе присутствовали только те, кто переболел коронавирусом или имел справку об отсутствии инфекции, заявил глава Чечни, выступая на заседании оперативного штаба 29 сентября.

Масочный режим не всегда соблюдают и простые люди

Жительница селения Гойты Айшат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в их селе все носят маски, но на подбородке. «Как увидим полицейского, натягиваем на нос. Некоторые штрафуют, но чаще предупреждают, чтобы носили, а то в следующий раз будет штраф. Ну, и в магазин, когда заходим, или в аптеку, тоже маску надеваем. А так - только на подбородке носим, когда выходим из дома», - сообщила женщина.

Она отметила, что носит свою маску уже неделю. «А зачем менять? У нас некоторые женщины эти маски стирают, когда сильно запачкают. Для стерильности утюгом горячим погладишь, и все в порядке», - поделилась Айшат.

Работающая в государственной структуре Амина, в обязанности которой входит общение с посетителями, сообщила, что не все приезжающие из сел соблюдают масочный режим. «У меня мама болеет. Сердце, почки больные. Поэтому я стараюсь не заболеть. На работе я одна в кабинете, поэтому маску снимаю. Но ко мне приходят посетители. Одни в масках, а другие - нет. Хотя перед входом, у каждого кабинета висят объявления, чтобы без масок не входили. Но если женщина приехала из дальнего села, где никто ни в первую волну карантина, ни сейчас не болеет, то она маску не надела, когда приехала в Грозный. Мне что же, отправлять ее назад в горное село? И купить маску в аптеке у нее нет денег - только на дорогу. Приходится принимать, помогать в решении ее проблемы. Потом стараюсь все продезинфицировать», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

По ее словам, сама она одевает маску, когда идет в магазин, в последнее время заметила, что в масках на рынке и продавцы, и покупатели. «Я живу в Октябрьском районе Грозного. На работу приходится добираться на маршрутке. Без маски водитель тебя в салон не пустит. Даже таксисты сами в маске и требуют, чтобы пассажир тоже был в маске», - отметила Амина женщина.

Житель Грозного Зелимхан работает в государственной структуре одним из советников, по его словам, большого начальника. Как отметил мужчина, его шеф – лицо, приближенное к главе республики, и часто бывает на всех мероприятиях, но маску одевает очень редко. «За время пандемии я его в маске видел очень редко. Зато в Москве, куда ему пришлось выехать по делам, он маску не снимал, даже в машине. Потому что там все в масках. Что в Совете Федерации, что в министерствах. Так что, когда прилетаем в Грозный, шеф расслабляется и маску не надевает. Однако требует, чтобы в масках были мы, его подчинённые. Получается, «что позволено Юпитеру, не дозволено быку». А что делать? Если что не так – вылетишь в два счета с работы. А устроиться на работу в Грозном практически невозможно», - поделился с корреспондентом «Кавказского узла» Зелимхан.

Рамзан Кадыров не заботится о реакции жителей Чечни, возмущенных демонстративным игнорированием представителями власти масочного режима, заявили ранее «Кавказскому узлу» активист Руслан Кутаев, политолог Алексей Малашенко и востоковед Михаил Рощин. При этом чеченцы не берут с Кадырова пример, а действуют в вопросе ношения маски по своему усмотрению, полагают они.

Масочный режим эффективен, когда он соблюдается всеми жителями региона

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, не обязательно при кашле или чихании, но даже во время разговора, поэтому маски надо носить всем, считает врач-вирусолог из Владикавказа Ольга Мишина, которая месяц работала с больными COVID-19.

«При беседе частички слюны или мокроты, внутри которых находится вирус, могут осесть либо на лице собеседника, либо на его одежде. Так вот, маска как раз и является тем барьером, который препятствует попаданию микроскопической капельки на собеседника. Мы ведь даже не можем заметить, как возможно инфицированная микрочастица мокроты или слюны попала на вашу одежду. Достаточно, если человек потер нос или глаза, и он уже заражен. А если собеседник был в маске, то этого не произошло бы», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Ольга Мишина.

Она также пояснила, что одноразовой маской можно пользоваться в течение двух-трех часов. «Потом она уже непригодна, и при дальнейшем использовании принесет человеку больше вреда, нежели будет защищать его от инфекции», - заявила врач.

По ее словам, недопустимо, если во время общего карантина какая-то часть населения отказывается носить маски. Такое положение усугубляет эпидемиологическую ситуацию в регионе, и карантин будет продолжаться, пока не переболеет все население региона или города, унося при этом жизни людей, которых врачи называют «хрониками», независимо от возраста, подчеркнула Мишина.

«В эту категорию попадают достаточно молодые люди, больные бронхиальной астмой, страдающие почечной недостаточностью и другими заболеваниями. Поэтому я считаю, что люди, какие бы должности они ни занимали, проводя какие-то мероприятия, беседуя с людьми, обязаны быть в масках. Их нежелание носить маски, демонстративное игнорирование этой необходимой меры безопасности не только для своего здоровья, но и для здоровья окружающих людей можно назвать преступным. Никто не знает - возможно, во время общения с таким «безмасочным» человеком от него заразился стоящий рядом с ним гражданин, который, придя домой, впоследствии заразил членов семейства, среди которых могут быть и люди преклонного возраста», - отметила Ольга Мишина.

Она рассказала, что одной из ее пациенток была 80-летняя женщина, которую заразила ее внучка, переболевшая коронавирусом в легкой форме. «Пожилую женщину, которая страдала диабетом, нам не удалось спасти. Ее внучка сейчас корит себя, она считает, что ее беспечность привела к летальному исходу ее бабушки», - рассказала врач.

В то же время она считает, что ношение маски не обязательно на улице, в парке, во время прогулки и занятий спортом на открытой площадке, когда нет рядом людей.

Отсутствие долгосрочных исследований о распространении коронавирусной инфекции делает актуальным соблюдение всего перечня профилактических рекомендаций вне зависимости от того, переболел человек вирусом или нет, заявила ранее «Кавказскому узлу» врач-иммунолог Зарема Алборти. Человек, перенесший заражение, может выделять коронавирус до 90 дней после выздоровления, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии, сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Человек с отрицательным результатом COVID-теста безопасен максимум один день, сообщили ранее «Кавказскому узлу» сотрудник частного научно-исследовательского учреждения "Биомедицинский центр" в Санкт-Петербурге, вирусолог Андрей Макашов и врач из Санкт-Петербурга Алена Вилина.

Отметим, сообщений о том, что сам Рамзан Кадыров был заражен коронавирусом, не поступало, однако 21 мая источник в медицинских кругах сообщил, что Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов 22 мая заверил, что Кадыров здоров, однако депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что молится об исцелении Кадырова. 27 мая Кадыров объявил, что здоров, а свое отсутствие объяснил плановой диспансеризацией, говорится в справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".