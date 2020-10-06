Проверки в Чечне прошли на фоне нарушения Кадыровым масочного режима

06 октября 2020, 15:23

Силовики в Чечне проводят рейды, требуя от работников магазинов и заведений общепита носить защитные маски, в то время как Рамзан Кадыров и его приближенные игнорируют масочный режим, указали пользователи соцсети и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения мер профилактики коронавируса, поскольку Рамзан Кадыров и его приближенные игнорируют масочный режим, а от жителей республики требуют его соблюдения. Отказ Кадырова от ношения маски вступил в противоречие не только с рекомендацией Роспотребнадзора, но и с его собственным указом.

Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне с 6 мая. Рамзан Кадыров и его приближенные за редким исключением игнорировали это правило, которое сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Видео о проверках масочного режима в Заводском районе Грозного опубликовано 5 октября в Instagram-паблике «ЧП Грозный_95», насчитывающем 70,1 тысячи подписчиков.

На видео несколько сотрудников полиции в масках, в сопровождении гражданских лиц посещают различные заведения в центре Грозного и предупреждают работников о необходимости соблюдать масочный режим. "Ты же тут с людьми работаешь. У тебя должны быть перчатки. Строго маска должна быть", - говорит на видео сотруднице одного из магазинов лейтенант полиции в маске, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Ты у кассы? Перчатки должны быть. Утром пришла на работу - надеваешь, вечером, когда уходишь – снимаешь", - инструктирует в ролике этот же сотрудник полиции другую женщину.

"В рамках исполнения поручений мэра г. Грозный Хаджимурадова И.Н. сотрудниками отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС префектуры Заводского района совместно с УМВД России по ЧР проведены мероприятия по проверкам субъектов МСП на предмет соблюдения ими требований и предписаний Роспотребнадзора в связи с возникновением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в аннотации к видеоролику.

Видео набрало к 15.20 мск 6 октября 9,1 тысячи просмотров, под ним размещено 11 комментариев. Авторы некоторых из них скептически отнеслись к требованиям представителей власти. "Я задыхаюсь от этой маски, начинаю чихать»", - указала, в частности, marinoch6. "Приезжайте в Москву, увидите, как там исполняют свои обязанности правоохранительные органы", - написал michail_6699.

Повод для критики увидели пользователи соцсети и в сообщении о том, что Рамзан Кадыров 5 октября принял участие в открытии реконструированных улиц Нурсултана Назарбаева и Индустриальная в Грозном. На опубликованных в паблике "Чечня сегодня" кадрах сам Кадыров, а также глава его администрации Ибрагим Закриев, министр спорта Хамзат Кадыров, министр транспорта и связи Рамзан Черхигов, депутат Госдумы Адам Делимханов и другие чиновники показаны без масок. "Шикарно!!! Только вот где маски?? Нет ни у кого!!!!" – написала, в частности, eva_7926.

Схожие мнения высказали корреспонденту "Кавказского узла" и некоторые местные жители. "Магазины проверяют, кафе, рынки, автовокзалы, маршрутки, автобусы и требуют, чтобы люди надевали маски, а работники еще и перчатки носили защитные. Но сам Рамзан как не носил маску, так и не носит. И чиновники средней руки и силовики тоже [...] разве что во время совещаний у Кадырова маски цепляют", - сказал, в частности, местный житель Докка.

"Тем, кто озабочен соблюдением народом масочного режима, следовало бы в первую очередь обратить внимание на руководство и чиновников, которые пренебрегают правилами Роспотребнадзора и игнорируют масочно-перчаточный режим. Это мы видим каждый день по телевидению", - сказала местная жительница Фатима.

"Рамзан (Кадыров) и его окружение игнорируют правила, при этом требуя от населения неукоснительно их соблюдать. Люди воспринимают это как демонстрацию превосходства определенной категории лиц над остальными", - высказала свое мнение общественница Марина.

Рамзан Кадыров не надевает маски не затем, чтобы показать социальную пропасть между своим окружением и рядовыми жителями, а просто потому, что не хочет их носить, предположил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Он просто не задумывается о реакции остальных жителей республики. Изначально он все эти указы про обязательное ношение масок спускал, поскольку это было требованием федерального центра. Кадыров себя не противопоставляет обществу в этом вопросе", - сказал "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".