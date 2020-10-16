16 октября 2020, 19:20

На дистанционное обучение переведены 16 классов в Кабардино-Балкарии

Вводить из-за распространения коронавируса дистанционное обучение во всех школах Кабардино-Балкарии пока не планируется, сообщило сегодня Минпросвещения. За сутки коронавирус выявлен у 83 человек, общее число случаев заражения в республике достигло 8739.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии должны ужесточить ограничения по COVID-19 из-за роста числа заражений, а школьники в регионе должны быть переведены на дистанционное обучение, считают пользователи соцсети.

16 октября в Кабардино-Балкарии выявлено 83 новых инфицированных коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 8739 случаев заражения. Выздоровело 6870 человек, умерло - 110. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В 16 классах 12 общеобразовательных школ Кабардино-Балкарии, а также в трех группах трех детских садов введено дистанционное обучение, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минпросвещения КБР. Вводить дистанционное обучение во всех школах республики пока не планируется, такое решение может быть принято лишь в случае ухудшения эпидситуации. "Введение дистанционного обучения на постоянной основе ранее не обсуждалось и не рассматривается сейчас, никаких планов на этот счет нет", - говорится в сообщении.

Дистанционное обучение вводится, если в классе обнаружен инфицированный коронавирусом, рассказала заместитель министра просвещения Кабардино-Балкарии Екатерина Мисостова. По ее словам, если у одного из учеников обнаружен COVID-19, в школу приходит уведомление. Сотрудники Роспотребнадзора выявляют тех, кто контактировал с заболевшим, а класс, в котором учился ребенок, отправляется на двухнедельный карантин. "Уроки будут проходить дистанционно. В классе, где находился больной, проведут дезинфекцию. Те, у кого при повторных анализах не выявят инфекцию, через 14 дней возвратятся за парты", - приводит "Интерфакс" слова замминистра.

Напомним, главный санврач Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов 14 октября сообщил о выявлении очагов коронавируса в 11 образовательных учреждениях региона, где COVID-19 подтвердился у 35 человек. В 38 учебных заведениях зафиксировано по одному случаю инфицирования, отметил Пагов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ребенок госпитализирован после падения из окна школы в Нальчике", "Сотрудники школы в Прохладном оспорили увольнение директора", "Восьмой госпиталь для пациентов с COVID-19 начал работу в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 октября 2020, 20:35

16 октября 2020, 19:50

16 октября 2020, 18:57

16 октября 2020, 18:03

  • Свидетельства о Тепсуркаеве обнадежили его жену

    Супруга Салмана Тепсуркаева получает сообщения о том, что ее муж жив, и надеется на его освобождение благодаря огласке информации о похищении, говорится в интервью центру "Насилию.нет". После исчезновения Тепсуркаева правозащитники вывезли его жену из Чечни.

16 октября 2020, 17:57

  • Вынесен приговор по делу об обмане 950 краснодарских дольщиков

    Два краснодарских застройщика признаны виновными в хищении 890 миллионов рублей. Суд приговорил одного из них к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Второй обвиняемый, сбежавший из-под домашнего ареста, заочно приговорен к 6,5 года лишения свободы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи