На дистанционное обучение переведены 16 классов в Кабардино-Балкарии

16 октября 2020, 19:20

Вводить из-за распространения коронавируса дистанционное обучение во всех школах Кабардино-Балкарии пока не планируется, сообщило сегодня Минпросвещения. За сутки коронавирус выявлен у 83 человек, общее число случаев заражения в республике достигло 8739.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии должны ужесточить ограничения по COVID-19 из-за роста числа заражений, а школьники в регионе должны быть переведены на дистанционное обучение, считают пользователи соцсети.

16 октября в Кабардино-Балкарии выявлено 83 новых инфицированных коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 8739 случаев заражения. Выздоровело 6870 человек, умерло - 110. На главной странице "Кавказского узла" не реже чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В 16 классах 12 общеобразовательных школ Кабардино-Балкарии, а также в трех группах трех детских садов введено дистанционное обучение, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минпросвещения КБР. Вводить дистанционное обучение во всех школах республики пока не планируется, такое решение может быть принято лишь в случае ухудшения эпидситуации. "Введение дистанционного обучения на постоянной основе ранее не обсуждалось и не рассматривается сейчас, никаких планов на этот счет нет", - говорится в сообщении.

Дистанционное обучение вводится, если в классе обнаружен инфицированный коронавирусом, рассказала заместитель министра просвещения Кабардино-Балкарии Екатерина Мисостова. По ее словам, если у одного из учеников обнаружен COVID-19, в школу приходит уведомление. Сотрудники Роспотребнадзора выявляют тех, кто контактировал с заболевшим, а класс, в котором учился ребенок, отправляется на двухнедельный карантин. "Уроки будут проходить дистанционно. В классе, где находился больной, проведут дезинфекцию. Те, у кого при повторных анализах не выявят инфекцию, через 14 дней возвратятся за парты", - приводит "Интерфакс" слова замминистра.

Напомним, главный санврач Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов 14 октября сообщил о выявлении очагов коронавируса в 11 образовательных учреждениях региона, где COVID-19 подтвердился у 35 человек. В 38 учебных заведениях зафиксировано по одному случаю инфицирования, отметил Пагов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".